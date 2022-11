Pääkaupunkiseudun asuntomarkkinoille hiipi uusi ilmiö: Rakennusjätit kauppaavat nyt uusien kerrostalojen asuntoja huutokaupassa.

Asunnon uudesta kerrostalosta voi nyt ostaa myös huutokaupassa.

Ainakin Helsingin Pitäjänmäessä sekä Vantaan Louhelassa ja Asolassa sijaitsevia asuntoja kaupataan netin huutokauppasivustolla.

Yksiötä Pitäjänmäessä ja kolmiota Louhelassa huutokauppaa rakennusyhtiö SRV Rakennus. Asolassa kahta yksiötä samasta taloyhtiöstä myy huutokaupalla Lujatalo.

Kumpikin huutokauppaan turvautuvista rakennusjäteistä kertoo keksineensä kerrostaloasuntojen uudenlaisen myyntitavan autopaikkojen kauppaamisesta. Ennen asuntoja oli huutokaupattu viimeisinä myymättä jääneitä autopaikkoja.

Helsingin Pitäjänmäessä SRV Rakennus on asettanut huutokaupattavaksi yksiön.

Onko huutokaupassa mahdollisuus saada asunto haltuunsa tavallista edullisemmin? Ei oikeastaan, yhtiöt kertovat.Asunnoille asetetaan hintavaraus, jota ei voi alittaa.

”Olemme asettaneet asunnoille käyvän hinnan tason, emme lähde myymään niitä alle tavoitetason”, sanoo pääkaupunkiseudun asuntoliiketoiminnan johtaja Jorma Seppä SRV:stä.

Samaa sanoo omista kohteistaan Lujatalon toimialajohtaja Tero Saanisto.

Toistaiseksi asuntojen huutokauppa on harvinaista. SRV aloitti asuntomyynnin tällä keinolla vasta tänä vuonna. Myydyksi tuli syksyllä yksi asunto Vantaan Tikkurilassa.

”Tämä on keino saada näkyvyyttä kohteelle. Olemme saaneet näin myös uusia käyntejä asuntokohteille omilla verkkosivuillamme”, Seppä sanoo.

SRV:llä on Sepän mukaan pääkaupunkiseudulla tällä haavaa 19 myymätöntä asuntoa. Hän ei pidä huutokauppaa keinona saada vain vähän suosittu asuntokanta myydyksi.

Lujatalolle Asolan yksiöiden huutokauppa on ensimmäinen kokeilu. Asolassa oleva taloyhtiö on valmistunut jo viime vuonna. Huutokauppaaminen on siis Lujatalolle tässä tapauksessa keino koettaa saada myytyä pitkään seisoneet kohteet.

”Uudisasuntojen kauppa on tullut merkittävästi alaspäin. Tämä on meillä ensimmäinen kokeilu, toimisiko tämä keino”, Saanisto sanoo.

Vantaan Asolassa on huutokaupassa kaksi Lujatalon yksiötä. Taloyhtiö on valmistunut viime vuonna.

Asuntojen huutokaupassa ostajan nähtävissä on asunnon velkaosuudeksi nimetty rahasumma. Se tarkoittaa asunnon yhtiölainaosuutta.

Asunnon hinnaksi tulee huutokaupassa siis velkaosuus ja ostajakandidaatin huutamalla tarjoama hinta.

Jos tarjottu hinta on vähintään myyjän asettaman hintavarauksen suuruinen, kaupat ovat syntymässä.

Helsingin Pitäjänmäessä huutokaupan olevassa 28 neliömetrin yksiössä velkaosuus on 144 500 euroa. Vantaan Louhelassa huutokaupattavassa 51 neliömetrin kolmiossa velkaosuus on 139 000 euroa.

Vantaan Asolassa 21,5 neliömetrin yksiössä velkaosuus on 102 000 euroa ja 24 neliömetrin yksiössä 101 500 euroa.