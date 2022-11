Lumien siirto pyöräilijöiden reitille turhauttaa pyöräilijöitä Helsingissä.

Helsingissä pyöräilijä on saattanut viime päivien lumentulon jälkeen huomata tuttujen pyöräreittien kadonneen lumikokkareiden alle.

Sosiaalisessa mediassa jaettujen kuvien perusteella ongelma on huomattu muun muassa Hämeentiellä ja Hermannin rantatiellä.

Siinä missä ajoradat ovat kuvissa vähälumisia ja jalkakäytäväkin selvästi aurattu, pyöräilyyn tarkoitetut väylät erottuvat joukosta kumpuilevina harjanteina harmaata lunta ja loskaa.

Vaikuttaakin siltä, että lumi on pinottu ajoradoilta ja jalkakäytäviltä pyöräilijöiden riesaksi. Osa pyöräilijöistä on saanut huomata, että risteysalueen toisella puolella jatkuva pyörätien alku on tukittu kokonaan lumivallilla.

Ongelma koskee sekä pyöräteitä että ajoratojen tasossa kulkevia pyöräkaistoja, joita molempia esimerkiksi Hämeentieltä löytyy.

Helsingin seudun pyöräilijöiden (Hepo) toiminnanjohtaja Henni Ahvenlampi kertoo, että pyöräteiden huono kunnossapito on aiheuttanut pyöräilijöissä hämmennystä.

”On outoa, että viime vuoden katastrofaalisen talvikunnossa­pidon jälkeen ei ole otettu käyttöön keinoja, joilla pyöräilyväylät saataisiin pysymään kunnossa.”

Erityisesti pyöräilijöitä on raivostuttanut, että ongelmat ovat olleet tänä vuonna laajoja siitä huolimatta, että lunta on tullut vasta vähän.

”Kun lunta tulee paljon, on ymmärrettävää, että syntyy viiveitä. Kun lunta tulee vähän, ei ole hyväksyttävää, että pyörätiet ja -kaistat ovat tukossa vielä useamman päivän jälkeen”, Ahvenlampi sanoo.

Keskeinen ongelma Ahvenlammen mukaan on ollut, että ihmiset eivät ole voineet arvioida etukäteen, missä kunnossa väylät ovat. Jotkut sellaisista väylistä, joista on luvattu huolehtia, ovatkin olleet huonossa kunnossa. Samalla toiset väylät ovatkin olleet hyvin hoidettuja.

Sunnuntai-iltana kinokset haittasivat pyöräilyä Hämeentiellä.

Myös Helsingin kaupungin ympäristöpalveluiden kävely- ja pyöräteiden hoidosta vastaava projektipäällikkö Antti Takkunen ja tiimipäällikkö Tarja Myller sanovat, että pyöräilyväylien auraustilanne on ollut vaihteleva eri puolilla kaupunkia.

Kaupungin edustajien mukaan tukkeutuneiden pyöräteiden taustalla ovat muun muassa vastuunjaon ongelmat.

Helsingin teiden aurauksesta vastaa osin kaupunki, osin kiinteistöt. Joissain paikoissa kiinteistöt ovat kasanneet lunta jalkakäytäviltä pyöräteille.

Toinen ongelma lumikasojen taustalla ovat puutteelliset menetelmät. Paikoittain pyöräkaistoja on rakennettu ajoratojen viereen paikalle, johon lumen aurausvalli osuu.