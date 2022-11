Mielenilmauksessa osoitettiin tukea Kiinan protestoijille ja muistettiin Urumqin kerrostalon tulipalossa kuolleita.

Tuomiokirkon juurelle lasketussa kuvassa Kiinan presidentti Xi Jinping on saanut kasvoilleen itävaltalaisesta diktaattorista muistuttavat viikset ja punaisen ruksin.

Helsingin mielenosoituksessa on keskiviikkona kolmelta iltapäivällä paikalla vasta muutama. Tunnelma on rauhallinen. Alhaalla Senaatintorilla rakennetaan Tuomaan markkinoita.

Mielenosoittajat asettelevat kylttejä. Joku kysyy, saisikohan lappuja teipata pylvääseen, jos ne ottaa lähtiessään pois.

Mutta kyltit kertovat tarinaa, josta on rauha kaukana. Mielenosoituksen syy on sama kuin juuri nyt Kiinassa: tiukka koronakuri ja sananvapauden puute.

Kynttilät ja kukat kertovat surusta. Kyltin kuvassa on aktivisti Peng Lifa, joka pidätettiin lokakuussa.

Blocked lives matter, suljetuilla elämillä on väliä, lukee mielenosoittajan ojentamassa lapussa.

”He eivät voi puhua kuten me, olemme etuoikeutettuja”, sanoo yksi mielenosoittaja esitellessään paperia, joille on tulostettu tekstiä ja kuvia.

Kiinassa paperit ovat tyhjiä, valkoisia kopiopaperiarkkeja, koska muuten voi tulla ongelmia viranomaisten kanssa.

Täällä tuhansien kilometrien päässä mielenosoittajat ovat paremmassa turvassa. He eivät silti kerro nimiään, sillä pelkäävät Kiinassa olevien läheistensä turvallisuuden puolesta.

Lue lisää: Sensuuri hioo mieli­kuvitusta – protesteissa haistatellaan tavoilla, joita on vaikea kieltää

Alkusysäys mielenosoituksille Kiinassa ja myös Helsingissä oli viime viikolla tapahtunut tulipalo. Kerrostalopalossa Xinjiangin Urumqissa kuoli viranomaisten mukaan kymmenen ja haavoittui yhdeksän.

Tulipalo aloitti protestien aallon. Protestoijien mukaan talo oli eristetty osana Kiinan koronatoimia ja asukkaiden ulospääsy talosta oli estetty.

Myös Helsingissä muistetaan tulipalon uhreja. Osa sytyttelee kynttilöitä. Joillakin on käsissään kukkia kuin hautajaisissa.

”Tämä oli ainoa, jossa oli valkoista”, yksi sinivalkoista kimppua pitelevä sanoo.

Suru näkyy myös kuvaa perheestä pitelevän naisen kasvoilla. Tulkin välityksellä nainen kertoo kuvassa olevan hänen tätinsä perheineen. He kuolivat Urumqin tulipalossa, sillä ovi oli teljetty ulkoapäin, hän kertoo.

Nainen toivoisi apua, mitä vain tukea uhrien läheisille.

”Ehkä odotan liikoja.”

Nainen piteli kuvaa tädistään ja tämän perheestä.

Mielenosoittajia saapuu paikalle vähitellen. Osa kylteistä on kotitekoisia, ja niiden toisella puolella näkyy vielä tuotekuvia ja logoja. Pakkausmateriaalit ovat päässeet uusiokäyttöön.

Monet mielenosoittajista ovat nuoria. Heillä on kasvoillaan maski, joillakin aurinkolasitkin, vaikka valonsäteitä ei todellakaan ole kiusaksi asti. On selvää, että moni pelkää tulevansa tunnistetuksi.

Paikalla ei näy merkkejä Kiinan hallinnon edustajien läsnäolosta, mutta Tursuniksi esittäytyvä uiguuriaktivisti on varma, että heitä seurataan.

”He ovat vain niin kokeneita ammattilaisia, ettei sitä huomaa.”

Vain paikalla olevat suomalaiset kertovat nimensä epäröimättä. Yksi heistä on Kiinan kieltä opettava Pia Näsman-Hao, joka saapui paikalle kiinalaisen ystävänsä kutsusta.

”Yleensä he ovat olleet vähän ujoja näissä mielenilmauksissa, mutta nyt ajat ovat muuttumassa.”

Paikalle on saapunut myös valkoisiin haalareihin pukeutunut ryhmä, joka on tutumpi koronatoimien vastustamisesta. He eivät ole mielenosoituksen järjestäjille tuttuja tai heidän kutsumiaan, mutta asettuvat riviin kynttilärivin taakse.

Mielenosoittajat peittivät kasvonsa kameroilta. Kiinan kielen opettaja Pia Hänsman-Hao oli poikkeus.

Lopulta Senaatintorilla on viitisenkymmentä mielenosoittajaa. Heistä osa asettuu kirkon portaille, toiset seuraavat sivummalta.

”Vaaleja, ei diktatuuria”, joukko huutaa.

”Arvokkuutta, ei valheita.”

Portaiden alapäässä ohikulkijat ottavat kuvia. Ehkä itse mielenosoituksesta, ehkä kirkosta turistimielessä.

Noin tunti mielenosoituksen alkamisen jälkeen on aika suunnata seuraavaan paikkaan. Letka suuntaa ohi luksusliikkeiden kohti Esplanadinpuistoa. Kyltit löytävät uuden paikan J. L. Runebergin patsaan juuresta, jonka tauluun on kirjoitettu Maamme-laulun sanat.

”Kiinalaiset uiguurien puolella!” yhdessä lukee.

”Free China”, lukee toisessa.

Tursun kertaa mielenosoittajien tavoitteet, kun joukko mielenosoittajia asettuu puoliympyrään patsaan eteen. Oikeutta uiguureille ja sorretuille, kansalaisten yhtenäisyyttä ja sananvapautta.

”Jos emme taistele vapauden puolesta, emme ansaitse elää vapaudessa.”