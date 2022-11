Matinkylän ja Olarin alueella valmistavan opetuksen oppilaita ei enää kerätä alueellisille luokille.

Espoo alkaa ensi lukuvuonna kokeilla mallia, jossa vasta Suomeen saapuneet pienimmät koululaiset aloittavat koulunkäynnin suoraan omassa lähikoulussaan.

Espooseen on viime aikoina perustettu runsaasti lisää alueellisia valmistavan opetuksen ryhmiä. Sen jälkeen kun Venäjä on hyökännyt Ukrainaan, näitä on tarvittu suurimpaan osaan espoolaisia kouluja.

Osa lapsista aloittaa kuitenkin edelleen ensin valmistavan opetuksen yhdessä koulussa ja siirtyy vasta sen päätyttyä omaan lähikouluunsa, millä voi olla vaikutusta esimerkiksi lapsen kaverisuhteiden kannalta.

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti marraskuussa pilotista, jossa Matinkylän ja Olarin alueella kaikki ensimmäisen ja toisen luokan valmistavan opetuksen oppilaat ohjataan omaan lähikouluunsa.

Pilotin tulosten pohjalta tehdään myöhemmin päätöksiä siitä, miten valmistava opetus tulevaisuudessa järjestetään muillakin Espoon alueilla. Päätöksessä korostetaan, että kyseessä ei ole säästötoimi vaan valmistavaan opetukseen tarkoitetut rahat vain jaetaan eri tavalla.

Samalla lautakunta linjasi, että Espoossa selvitetään voisiko valmistavaa opetusta laajentaa kaksivuotiseksi, jos oppilas tarvitsisi sitä pidemmän jakson.

