Poliisi suosittelee välttämään autoilua Helsingin keskustassa itsenäisyyspäivänä lukuisten kulkueiden vuoksi.

Itsenäisyyspäivään liittyvät juhlallisuudet ja muut tapahtumat aiheuttavat muutoksia julkisen liikenteen reitteihin sekä poikkeuksia muuhun liikenteeseen, Helsingin poliisi tiedottaa.

”Itsenäisyyspäivä on tärkeä päivä suomalaisille. Poliisin tehtävä on varmistaa, että kaikilla on mahdollisuus rauhalliseen juhlapäivän viettoon”, sanoo hälytys- ja valvontayksikön johtaja, ylikomisario Heikki Porola poliisin tiedotteessa.

Poliisi valvoo juhlapäivän aikana liikkuvia kulkueita. Kulkueiden reitit tarkentuvat lähipäivien aikana.

Suomi herää -kulkue kokoontuu Rautatientorille noin kello 16 ja etenee Mannerheimintien kautta Eduskuntatalolle.

Helsinki ilman natseja -kulkue kokoontuu noin kello 16.30. Kulkue liikkuu Töölön alueella. Töölön alueella liikkuu myös 612-kulkue kello 18 jälkeen.

Ylioppilaiden soihtukulkue lähtee Hietaniemestä kello 17 ja etenee keskustan kautta Senaatintorille.

Itsenäisyyspäivänä ilmailua rajoitetaan Helsingin keskustassa kello 8.00–22.00. Rajoitus koskee sekä miehitettyä että drone-ilmailua. Vastaavanlainen rajoitus oli käytössä myös viime vuonna.

Poliisi suosittelee yksityisautoilun välttämistä keskusta-alueella, erityisesti Töölössä, kello 16–20 välisellä ajalla. Kulkueet aiheuttavat muutoksia erityisesti Töölöntorin ja Mechelininkadun ympäristössä. Poliisi ohjaa liikennettä tarvittaessa poikkeusreiteille.

Ylioppilaiden soihtukulkue vaikuttaa liikenteeseen itsenäisyyspäivänä myös Presidentinlinnan ympäristössä. Pohjoisesplanadilla autoliikenne suljetaan kulkueen liikkumisen ajaksi. Poliisi ohjaa liikennettä Meritullintori–Pohjoisranta-reittiä.

Poikkeusjärjestelyt koskevat myös laivaliikenteen matkustajia. Poliisi ohjaa liikennettä Kruununhaan, Senaatintorin ja Katajanokan alueella iltapäivän ja illan ajan.

Poliisi päivittää ajantasaisimman tiedon itsenäisyyspäivän liikennejärjestelyistä ja mielenosoituksista Twitteriin Helsingin poliisilaitoksen tilille @HelsinkiPoliisi.