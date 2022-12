Poliitikkojen mukaan nuorten rangaistuksia tulisi koventaa, asiantuntijat panostaisivat ennalta ehkäisyyn.

Nuorten väkivalta on näkynyt poliitikkojen puheissa viime viikkoina.

Kovemmat rangaistukset tai rangaistusten suuntaaminen aiempaa nuoremmille rötöstelijöille ei ole tehokas keino puuttua nuorisorikollisuuteen, sanovat asiantuntijat.

Pikemminkin päin vastoin: aiempaa nuorten rankaiseminen tai rangaistusten koventaminen johtaisi erilaisiin seurauksiin, mutta näyttöä niiden tehokkuudesta rikosten ehkäisyssä ei ole.

”Rangaistusasteikon maksimin ankaroittamisen vaikutukset rikoksen ennaltaehkäisyyn ovat marginaalisia”, sanoo Rikosoikeuden professori Sakari Melanderin alan tutkimuksiin viitaten.

Useat poliitikot ovat viime viikkoina nostaneet esiin vaatimuksia ja kommentteja rangaistusten koventamisesta keinona puuttua nuorison väkivaltaisuuteen ja rikolliseen käyttäytymiseen.

Pääministeri Sanna Marin (sd) esitti eduskunnan kyselytunnilla, että esimerkiksi katujengi-ilmiöön olisi puututtava rangaistuksia koventamalla. Perussuomalaiset esittivät aiheesta välikysymyksen hallitukselle viime viikolla.

Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyar (sd) peräänkuulutti kovempia keinoja toistuvasti rikokseen syyllistyvien nuorten tilanteeseen puuttumiseksi.

Vaatimukset eivät ole uusia, mutta selvää näyttöä niiden vaikutuksista ei ole.

Yliopistonlehtori Matti Näsi Helsingin yliopistosta muistuttaa että nuoruus on ihmisen rikosaktiivisinta aikaa.

Mikäli rangaistusikää laskettaisiin vuodella, tarkoittaisi se mittavaa työmäärän lisäystä poliisille ja oikeusjärjestelmälle. Siihen taas tarvittaisiin merkittävää lisärahoitusta.

Jos taas rangaistuksia lähdettäisiin koventamaan, eli vankeusrangaistuksia lisäämään, tulisi Suomeen perustaa uusia vankiloita, sillä nykyisten kapasiteetti ei riitä.

Rikosvastuuiän alentamista on kokeiltu Näsin mukaan esimerkiksi Tanskassa, jossa ikäraja laskettiin 15:stä vuodesta 14:ään vuoteen kahden vuoden koeajaksi. Tavoitteena heilläkin oli rikosten ennaltaehkäiseminen, mutta tavoite ei toteutunut, Näsi kertoo.

Sen sijaan nähtiin, että niillä nuorilla, jotka joutuivat poliisin kontrollin piiriin, koulupudokkuus kasvoi ja uusintarikosten määrä nousi.

Rikosoikeuden professori Sakari Melanderinmukaan puuttumiskeinojen tärkeimpänä tavoitteena tulisi olla rikosten ennaltaehkäisy.

Rangaistusten koventaminen ei hänen mukaansa ole ensisijainen keino ennaltaehkäisyssä.

Sen sijaan esimerkiksi seuraamuksien nopeampi käsittely ja sovittelun mahdollisuuksien laajempi hyödyntäminen voisivat toimia ehkäisevästi.

Paljon tehokkaampaa olisi, että nuori saisi vasteen tekemästään rikoksesta mahdollisimman pian teon jälkeen. Nykyisellään rikoksen tapahtumisen ja lainvoimaisen tuomion välillä voi kulua useita vuosia, sillä oikeusjärjestelmä on hyvin kuormittunut.

Yhtenä ratkaisuna tähän voisi olla nuoriso-oikeus, joka on käytössä esimerkiksi Britanniassa. Näsin mukaan tällaista mallia voitaisiin pohtia myös Suomessa.

Razmyar nostaa haastattelussaan esille muun massa sakkorangaistuksen ja yhdyskuntapalvelun. Esimerkiksi lapsiasianvaltuutettu Elina Pekkarinen on kritisoinut sakkorangaistusta ja ehdollista vankeutta nuorten rangaistuksina.

”Ei se ole mikään rangaistus, että vuoden päästä rikoksesta saa ehdollisen vankeustuomion tai sakon, jota ei pysty itse maksamaan”, Pekkarinen sanoi taannoisessa HS:n haastattelussa.

Melanderin ja Näsin mukaan mitään ratkaisuvaihtoehtoa ei kannata tyrmätä tutkimatta.

”En usko että on mitään one size fits all -ratkaisua, vaan tähän tarvitaan räätälöityjä ratkaisuja”, Näsi sanoo.