HS:n kaupunkitoimituksen piparikisan teemana on Tulevaisuuden Helsinki 2099.

Visioita Helsingin tulevaisuudesta on vielä aikaa taiteilla piparista.

HS:n kaupunkitoimituksen piparikisa on käynnissä itsenäisyyspäivään 6. joulukuuta asti.

Kisan 10-vuotisjuhlan teema on Tulevaisuuden Helsinki 2099. Haemme siis pipariteoksia, joissa taiteillaan piparista tulevaisuuden utopioita tai dystopioita pääkaupunkiseudusta.

Toimeen on jo tarttunut esimerkiksi helsinkiläinen 12-vuotias Eeva Viitala. Hänen teoksessaan raideliikenne on siirtynyt kattojen tasalle. Lasten sarjaan osallistuvan piparityön nimi on Liikennettä yläilmoissa.

Toisenlaiseen tulevaisuudenkuvaan on keskittynyt 13-vuotias Seela Kokkonen Helsingistä.

Hänen työssään Helsinki 2099 – City of love and freedom tulee näkyviin rakkauden ja vapauden kaupunki.

Teos on Kokkosen mukaan erityisesti kannanotto sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien puolesta. Piparikaupungin talot edustavat eri sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen lippuja.

Helsinkiläinen Seela Kokkonen osallistuu HS:n piparikisaan visiollaan Helsingistä rakkauden ja vapauden kaupunkina.

Näin osallistut piparikisaan

Kilpailun sääntöjen mukaan pipariteoksen aihepiirin pitää olla Helsingistä tai sen naapurikaupungeista.

Tänä vuonna kisan teema on Tulevaisuuden Helsinki 2099. Taiteile siis visiosi siitä, millaista Helsingissä tai sen naapurikaupungeissa on vuonna 2099. Ota pipariteoksestasi valokuva ja lähetä se HS:lle. Säilytä myös pipariteos kisan ratkeamiseen asti.

Kilpailuun voi osallistua tiistaihin 6. joulukuuta asti lähettämällä valokuvan osoitteeseen hs.kaupunki@hs.fi. Kirjoita viestin otsikoksi Piparikisa 2022 ja laita mukaan myös puhelinnumerosi. Kerro, missä kaupungissa asut.

Tänäkin vuonna kilpailussa on sekä lasten että aikuisten sarja. Lasten sarjaan saavat osallistua 12-vuotiaat ja sitä nuoremmat. Mukaan voivat ilmoittautua esimerkiksi koululuokat tai perheet, jos tekijät ovat pääosin enintään 12-vuotiaita.

Kummankin sarjan voittajat palkitaan kirjoin.