Vielä ehdit osallistua HS:n perinteiseen piparikisaan. Ehdotuksia otetaan vastaan 6. joulukuuta saakka.

Hoitoa suurella sydämellä on Kati Lampun kisateos.

Jos voisit kuvitella minkä tahansa version tulevaisuudesta ja visioida sen piparkakun muotoon, mitä kuvittelisit?

Helsingin Sanomien perinteinen piparikisa on jälleen käynnissä. Tänä vuonna kisan teemana on Tulevaisuuden Helsinki 2099. Osallistumisaikaa on jäljellä vielä tiistaihin 6. joulukuuta saakka.

Vantaalainen Kati Lamppu kuvasi oman tulevaisuuden piparikuvansa robottihoitajana, jonka rinnassa välkkyy suuri punainen sokerisydän. Teoksen nimi onkin Hoitoa suurella sydämellä.

Lampun mukaan ajatus lähti päiväkotien vaikean tilanteen pohtimisesta ja laajeni tutkielmaksi hoitajapulasta.

”Panostetaanko siihen, että meillä on hoitajia, vai että robotit hoitavat kaikki?” Lamppu kuvailee ideaprosessiaan.

Robottihoitajan kasausprosessi käytiin läpi monia vaiheita, sillä ensimmäisessä nostoyrityksessä robotti hajosi palasiksi. Selän taakse asetettu tuki kuitenkin auttoi hoitajaa, ja nyt teos seisoo tukevasti pystyssä.

Näin osallistut piparikisaan

KILPAILUN sääntöjen mukaan pipariteoksen aihepiirin pitää olla Helsingistä tai sen naapurikaupungeista.

Tänä vuonna kisan teema on Tulevaisuuden Helsinki 2099. Taiteile siis visiosi siitä, millaista Helsingissä tai sen naapurikaupungeissa on vuonna 2099. Ota pipari­teoksestasi valokuva ja lähetä se HS:lle. Säilytä myös pipariteos kisan ratkeamiseen asti.

Kilpailuun voi osallistua ensi tiistaihin 6. joulukuuta asti lähettämällä valokuvan osoitteeseen hs.kaupunki@hs.fi. Kirjoita viestin otsikoksi Piparikisa 2022 ja laita mukaan myös puhelinnumerosi. Kerro, missä kaupungissa asut.

TÄNÄKIN vuonna kilpailussa on sekä lasten että aikuisten sarja. Lasten sarjaan saavat osallistua 12-vuotiaat ja sitä nuoremmat. Mukaan voivat ilmoittautua esimerkiksi koululuokat tai perheet, jos tekijät ovat pääosin enintään 12-vuotiaita.

HS esitteli aiemmin tällä viikolla helsinkiläisten Seela Kokkosen ja Eeva Viitalan kisatyöt omassa jutussaan.

Lue lisää: Seela Kokkonen Helsingistä leipoi piparista ”rakkauden kaupungin” – Näin osallistut klassikkokisaan

Kummankin sarjan voittajat palkitaan kirjoin.