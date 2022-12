Helsinki on edellä muuta Suomea. Ratkaisu keskustojen näivettymiseen olisi tutkijan mukaan aivan uudenlainen ajattelu.

Helsingin keskustan mahdollinen kuihtuminen on osa koko Suomea koskevaa trendiä.

Sen voi nähdä niinkin, että Helsingin kehitys kulkee muita edellä.

Näin sanoo johtava asiantuntija Terhi Tikkanen-Lindström konsulttiyhtiö WSP:ltä, joka toteutti hiljattain Suomen alueiden elinvoimaisuutta vertailevan tutkimuksen.

”Meidän tulee ajatella kaupunkiseutujen keskuskaupunkien keskustoja uudella tavalla. Niissä pitää näkyä se, mikä on parasta kulttuurissamme, kaunista ja ihmisille merkityksellistä”, Tikkanen-Lindström sanoo.

Ensiksi pitää huomata, että Helsingin seutu on elinvoimaisuudeltaan yhä maan selkeä ykkönen, vaikka Tampereen seutu hengittääkin niskaan.

Helsingin seutu on pidemmällä kehityksessä, joka näkyy jo lievempänä muuallakin. Vaikka keskuskaupungit ovat alueidensa vetureita, kiihkein elinvoiman kasvu sataa niiden vaikutuspiirissä oleville naapureille.

Koko seudun elinvoima siis kasvaa, mutta pääkaupunkiseudulla siitä aiempaa isomman siivun saavat Espoo, Vantaa ja pienemmät kunnat varsinkin Espoosta länteen.

Helsingin seudun kaupan liikevaihdosta väestöön suhteutettuna enää vain 40 prosenttia jää keskuskaupunkiin, sen sijaan naapurit hyötyvät.

Helsingin seutu on edelleen erittäin vahva taloudellisesti. Ei tosin vailla ongelmia: tutkimuksessa otetaan esiin eriarvoisuuden kasvu, joka tulevaisuudessa voi olla entistä suurempi jarru elinvoimalle. Helsingissä esimerkiksi 10,8 prosenttia lapsista asuu pienituloisissa perheissä.

Jos katsotaan Suomen rajojen ulkopuolelle, löytyy runsaasti myös esimerkkejä joissa elinvoima hyödyttää koko seutua, mutta keskuskaupungin keskustaan tullaan silti vilkkaasti sekä naapurikunnista että ulkomailta. Helsinki oli ennen pandemiaa hyvässä vauhdissa tässä kehityksessä. Siksi Tikkanen-Lindström sanookin, että nyt on loistava paikka uudistua.

Kauppojen perään on turha haikailla, kun verkosta ostaminen on niin helppoa. Sitäpaitsi ihmiskunta kuluttaa koko ajan monen maapallon verran, senkin vuoksi keskustan suunnitteleminen arkisen ostamisen varaan on typerää, Tikkanen-Lindström huomauttaa.

Sen sijaan keskustaan voivat houkutella kulttuuri, taide ja tapahtumat. Design ja arkkitehtuuri. Vilkas ravintolaelämä, puistot ja meri. Kenties aivan uudenlaiset tavat ostaa myös: miten olisi vaikka eettiseen kuluttamiseen ja kiertotalouteen keskittynyt Aleksanterinkatu?

”Ihmiset kyllä tulevat, kun tapahtuu ja siitä tiedetään", Tikkanen-Lindström sanoo.

Hän mainitsee Tuomaan markkinat ja Lux Helsingin, mutta Helsingin keskustassa on hänestä valtavasti myös kaikenlaista pienemmille kohderyhmille suunnattua, laadukasta ja kiinnostavaa.

”Kun kivijalkaliike tyhjenee, siihen usein tulee tilalle jotain entistä parempaa”, hän ajattelee.

Viestiminen kaikesta uudesta ja kiinnostavasta on keskeistä.

Sama tiedon puute vaivaa hänestä myös keskustelua liikenteestä Helsingissä. Hänen mielestään on myytti, etteikö keskustaan edelleen pääsisi henkilöautolla ja parkkipaikkoja olisi runsaasti halleissa maan alla.

Niiden hinnoittelu ei sen sijaan ehkä ole kohdallaan, ja voi myös olla, että ihmiset eivät kunnolla hahmota niiden sijaintia ja määrää.

”Ehkä pitäisi olla vielä sellainen kännykkäsovellus, joka olisi vähän kuin käyttöliittymä Helsingin keskustaan. Siis joka näyttäisi sekä tapahtumat, ravintolat, joukkoliikenneyhteydet että parkkipaikkojen sijainnin”, Tikkanen-Lindström maalailee.