Maanantaiaamuna Myllypurossa ja Kalasatamassa sai odottaa, mutta esimerkiksi Kampissa ei ole ollut tungosta.

Husin laboratorioiden näytteenotossa on ollut maanantaina pientä ruuhkaa osassa toimipisteitä.

Husin laboratorioissa on viime päivinä ajoittain ollut ruuhkia. Jonot eivät kuitenkaan ole poikkeuksellisen pitkiä eikä niitä esiinny kaikissa toimipisteissä.

Esimerkiksi Helsingin Myllypurossa ja Kalasatamassa on maanantaiaamuna saanut odottaa yli tunnin ilman ajanvarausta. Samaan aikaa vaikkapa Kampissa jonoja ei ole ollut.

”Tilanne ei ole poikkeuksellinen, mutta toki järkevää on varata aika”, sanoo Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen.

Laboratorioiden ammattilaisista tavallista useampi on sairauden takia poissa, koska nyt kiertää useita hengitystieinfektioita. Maanantaiaamu on muutenkin vilkasta aikaa, nyt huomisen pyhän vuoksi tavallistakin useampi on hakeutunut laboratorioon.

Myllypurossa on usein ruuhkaa, koska tilat ovat ahtaat verrattuna väestön määrään. Tämä helpottaa tulevina vuosina, kun Helsingin kaupunki alkaa laajentaa Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen tiloja.

Lehtonen kertoo myös, että ensi vuoden aikana uusitaan laboratorioiden ajanvarausjärjestelmää. Lähitulevaisuudessa voidaan sitten esimerkiksi kertoa reaaliajassa, missä on ruuhkaa ja missä jonoa. Samoin tulee mahdollisesti varoittaa ajan varannutta tekstiviestillä siitä, että jonottamaan saattaa joutua tavallista pidempään.