Osa ihmisistä toivoo kauppoihin ostosaikaa, joina turhat ärsykkeet olisi karsittu. Sellaisia tarjotaan useissa muissa maissa Euroopassa.

Miltä kuulostaisi myymälä, jossa ei ole häiritsevää, kovaäänistä taustamusiikkia tai kirkkaita valoja? Ostoksia saisi tehdä rauhassa ilman taukoamatonta musiikin jumputusta ja mainoskuulutuksia, lempeästi valaistussa ympäristössä.

”Ihanalta!” huokaa helsinkiläinen Mirka Paakki.

Paakille jokainen kauppakäynti on iso rasitus, sillä hänen taaperoikäisellä kuopuksellaan on neurokirjon häiriö ja lapsi aistii voimakkaasti esimerkiksi musiikin ja muut äänet.

Ostosreissuilla lapsi reagoi eri ärsykkeiden tulvaan niin, että muuttuu kärsimättömäksi ja vaikeaksi kontrolloida.

”Hän ahdistuu ja alkaa paukuttaa päätään rattaisiin. Minun keskittymiskykyni herpaantuu, kun yritän estää häntä satuttamasta itseään. Jokainen Prismassa käynti on katastrofi”, Paakki sanoo.

Mirka Paakki olisi valmis lähtemään kauemmaksikin ostoksille, jos jossakin tarjottaisiin mahdollisuus hiljaiseen ostoskokemukseen. Paakki kuvattiin kauppakeskus Kaaressa, jonka lähellä hän asuu.

Paakki ei ole tuntemuksineen ainoa. Myös vantaalainen Hanna Korhonen on lakannut käymästä ostoksilla kauppakeskuksissa, koska ei vain kykene altistamaan itseään hälylle.

”Itselläni ei ole nepsy-diagnoosia, mutta taustallani on aivokasvaimia ja niiden hoitoja, jotka ovat herkistäneet minut hälinälle, vilinälle ja valoille. Esimerkiksi Jumbossa musiikki ja kuulutukset ovat aivoille niin iso rasitus, että minulle tulee nopeasti huono olo ihan fyysisesti”, Korhonen sanoo.

Loppuvuodesta ongelma korostuu, sillä joulumusiikilta ja kirkkailta koristevaloilta ei voi välttyä missään. Korhonen on ratkaissut ongelman hoitamalla miltei kaikki ostoksensa verkossa.

”Esimerkiksi fyysisesti rajoittuneet on huomioitu: lainakäyttöön löytyy pyörätuoleja, ja niihin voi kiinnittää erityisostoskärryjä. Yhtä lailla me aistiherkät toivoisimme esteetöntä kauppakeskuskokemusta”, Korhonen sanoo.

Joissakin muissa Euroopan maissa aistiherkät ja neurokirjon häiriöistä kärsivät asiakkaat on huomioitu. Esimerkiksi Belgiassa kaksi suurta kauppaketjua on lanseerannut niin sanotut hiljaiset tunnit. Se tarkoittaa, että myymälöissä ei soiteta taustamusiikkia ja valaistusta on säädetty.

Myös ainakin Britanniassa ja Irlannissa on vastaavia käytäntöjä. Dublinin lentokentällä on jopa omat verkkosivut autistisille, ja henkilökunta on koulutettu vastaamaan heidän erityistarpeisiinsa.

Suomessa neurokirjolla olevia ei pääosin huomioida asiakasryhmänä. Esimerkiksi suuret kauppaketjut S-Ryhmä ja Kesko eivät tarjoa mitään vastaavaa.

”Erillisiä asiointiaikoja, jolloin äänitasoon tai valaistukseen kiinnitetään erityisesti huomiota, ei meillä ainakaan toistaiseksi ole”, vastaa S-Ryhmän päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho sähköpostitse.

Samaa sanoo K-Citymarket-ketjun johtaja Ari Sääksmäki.

”Sellaista ei ole tällä hetkellä suunnittelussa. En myöskään tunnista, että tällaista asiakastoivetta, että rauhoitettaisiin ympäristö tietyksi ajaksi, olisi meille tullut.”

Sääksmäenmukaan ajatus on kuitenkin ”tutkimisen arvoinen”.

”Meidänkin pitää kartoittaa, kuinka ison kuluttajajoukon tarpeesta olisi kyse ja miten voisimme siihen vastata.”

Yksittäisiä, tietyt asiakasryhmät huomioivia ratkaisuja Kesko on kuitenkin luonut erityisryhmien toiveesta, kauppiaskohtaisesti.

”On järjestetty kaupan aukioloaikojen ulkopuolella mahdollisuus päästä ostoksille sellaisille erityisryhmille, jotka eivät ole kykeneviä tulemaan kauppaan, kun on paljon asiakkaita. Tämä on ollut kertaluonteista ja liittynyt esimerkiksi autistisiin henkilöihin, ja näistä on tullut hyvää palautetta.”

Pääkaupunkiseutua pidemmällä eri asiakasryhmien huomioimisessa ollaan myös Kuopiossa: kauppakeskus Matkuksessa on kuukausittain yhtenä päivänä hiljainen ostoshetki, jolloin käytävät ja liikkeet hiljenevät musiikista ja mainoksista.

Paakki olisi valmis lähtemään pidemmällekin ostoksille, jos tällainen rauhallinen aika taattaisiin myymälöihin myös Helsingissä.

"Näkisin sen vaivan ehdottomasti! Olisi hienoa, jos voisi hoitaa ostokset ilman stressiä ja lapsen ahdistumista”, hän sanoo.

”Tämä olisi myös tasavertaista: yhteiskunta tulisi yksilöä vastaan, eikä nepsyjä pakotettaisi tilanteisiin, jotka heitä suuresti kuormittavat.”

Paakin lähellä sijaitsee kauppakeskus Kaari, jossa hän asioisi mielellään enemmän, mikäli se olisi mahdollista myös kuopuksen kanssa. Näin ei kuitenkaan ole.

Kaaressa ei ole käytössä niin sanottuja hiljaisia tunteja, sanoo kauppakeskuksen johtaja Virpi Tuupanen.

Niiden käyttöön ottamista ei ole myöskään suunnitteilla.

”Seuraamme kuitenkin aktiivisesti kuluttajien tarpeita ja reagoimme toiminnallamme tähän jatkossa, jos tällaiselle on enemmänkin tarvetta.”

Tuupanen sanoo ymmärtävänsä ongelman.

”Liian hälyinen kauppakeskus saattaa johtaa siihen, että asiakkaat karttavat asioimaan tulemista tai suorittavat asioinnin mahdollisimman nopeasti. Tämä tietysti on harmillista kauppakeskuksen liikkeille. Tässä asiassa meillä Kaaressa on pohdittavaa tuleviksi jouluiksi”, Tuupanen sanoo.