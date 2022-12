Kaupunginvaltuusto hyväksyi Vuosaaren keskustan länsiosaan nousevan mosaiikkikorttelin kaavan.

Vuosaareen rakennetaan uusi asuinkortteli jopa 450 helsinkiläiselle, päätti Helsingin kaupunginvaltuusto vuoden viimeisessä kokouksessaan.

Mosaiikkikorttelille on varattu alue Vuosaaren metroaseman länsipuolella. Tällä hetkellä alue on pääosin rakentamatonta. Sen lisäksi alueella on Vuosaaren Urheilutalo, Mosaiikkitorin pysäköintilaitos sekä katu- ja puistoalueita.

Uuden kaavan myötä alueelle tulisi noin jopa 17-kerroksisia asuinkerrostaloja sekä 120–160 uutta työpaikkaa. Sen lisäksi kortteliin saataisiin päiväkoti.

Uusi kaava herätti valtuustossa runsaasti keskustelua. Vuosaarelainen valtuutettu Ville Jalovaara (sd) ehdotti kaavan palauttamista. Jalovaara toivoi asuinrakentamisen sijaan palvelukorttelia.

Jalovaaran palautusehdotus jäi vähemmistöön, joten kaava hyväksyttiin.

Kaavaratkaisu tuo täydennysrakentamisen lisäksi pikaraitiotievarauksen joukkoliikenneterminaalin yhteyteen. Kaava mahdollistaa myös urheilutalon laajennuksen.