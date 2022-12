Töölön Caloniuksenkatu avataan läpiajoliikenteelle ensi maanantaina 12. joulukuuta.

Kasiratikan rakennustyöt ovat saavuttaneet uuden merkkipaaluun: Caloniuksenkatu Töölössä avataan läpiajoliikenteelle maanantaina 12. joulukuuta.

Caloniuksenkadun laaja perusparannus on saatu päätökseen, ja katu on kaikkien kulkumuotojen käytössä. Caloniuksenkadun perusparannus on osa Kasin katutöiden urakkaa.

Caloniuksenkadulla tehdyt parannukset sujuvoittavat raitio- ja pyöräliikennettä. Raitioliikenne Runeberginkadun suuntaan kulkee nyt omalla korotetulla kaistallaan. Mechelininkadun suuntaan autokaista ja raitiotie ovat edelleen samalla kaistalla, mutta reunatuki estää autoja päätymästä vastaantulevalle raitiotielle.

Kadun kumpaankin reunaan on rakennettu yksisuuntainen pyöräväylä koko kadun pituudelta.

Kasiratikan katutyöt ovat ulottuneet kolmelle eri kadulle Töölössä: Caloniuksenkadulle, Runeberginkadulle ja Helsinginkadulle.

Perusparannuksessa uusittiin lisäksi vesi- ja viemäriputket, sadevesiviemärit ja ulkovalaistus, kaapelit ja suojaputket sähkö-, ulkovalo-, liikennevalo- sekä tietoliikenne­kaapeleille ja kadun pintarakenteet eli kiveys ja asfaltti.

Autokaistalla nupukivet korvattiin asfaltilla, mikä vähentää liikenteen melua.

Runeberginkadun puoleisessa päässä poistettiin yksi huonokuntoinen puu ja istutettiin kaksi uutta. Vanhoja katupuita säilyy lisäksi neljä.

Katuvalaisimia uusitaan vielä talven mittaan yöaikaan. Kasiratikan katutöiden on määrä kestää alkuvuoteen 2023.