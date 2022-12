Suomessa opiskelleen ja sairaanhoitajana työskennelleen mongolialaisen naisen kohtelu herätti runsaasti keskustelua sosiaalisessa mediassa. Tapaus sai Migrin ylijohtajan pyytämään anteeksi.

Mongoliasta kotoisin olevan Anudari Boldbaatarin tarina julkaistiin Helsingin Sanomissa lauantaina.

Suomessa sairaanhoitajaksi kouluttautunut Boldbaatar työskenteli teho-osastolla, mutta hän joutui silti taistelemaan oleskeluluvasta. Sen lisäksi Boldbaatarista tehtiin poliisille tutkintapyyntö Maahanmuuttoviraston (Migri) tulkittua hänen tiliotettaan virheellisesti.

Migrin toiminta sairaanhoitajan tapauksessa herätti runsaasti keskustelua sosiaalisessa mediassa.

Pormestari Juhana Vartiainen (kok) kuvailee tapausta Twitterissä ”kafkamaiseksi”.

Vartiainen muistuttaa, ettei tunne kaikkia tapauksen yksityiskohtia mutta pitää jutussa kuvailtua menettelyä kammottavana.

”Tämä ja moni muu kokemus osoittaa, että vaikka yhteiskunnan pyrkimysten ja politiikan suunta muuttuu, niin vanhan viraston toiminta-ajatusta on vaikea muuttaa”, Vartiainen toteaa.

Hän muistuttaa, että Migri on aikoinaan perustettu nimenomaan estämään ulkomaalaisten tuloa Suomeen. Vartiaisen mukaan on vaikea muuttaa toimintatapoja, jotka ovat vuosikymmenten ajan eläneet virastossa.

Vartiaisen mukaan Migri on jäänyt valovuosien päähän siitä hyvästä palvelukulttuurista, johon toiset virastot pyrkivät. Esimerkiksi verovirasto pyrkii Vartiaisen mukaan auttamaan ihmisiä eikä päinvastoin.

Vartiainen toivoo, että Migrin johtajana muutama kuukausi sitten aloittanut Ilkka Haahtela tuo mukanaan muutosta. Haahtela toimi aiemmin Helsingin kaupungin maahanmuutto- ja työllisyysasioiden johtajana.

”Ajattelumuutosta tukisi hyvin se, että saatavuusharkinnasta luovuttaisiin”, ehdottaa Vartiainen.

Myös Ilkka Haahtela osallistui keskusteluun Twitterissä. Haahtela kertoi, ettei ole aiemmin ollut palvelussa aktiivinen, mutta hän aloitti pahoittelemalla viraston epäonnistumista.

”Ensimmäinen kommenttini on vilpitön ja syvä anteeksipyyntö asiakkaaltamme ja Suomelta”, Haahtela kirjoittaa.

Haahtela kertoo, että maahanmuutto­virastossa on aloitettu mittavat uudistukset. Ne eivät kuitenkaan valitettavasti muuta aiemmin tehtyjä päätöksiä, Haahtela toteaa.

Risto Siilasmaa kertoo Twitterissä puhuneensa vuosikausia siitä, että Migrin kulttuuri tekee mahdottomaksi rakentaa samaan virastoon houkutuspalveluja maahanmuuttajille niille aloille, jotka Suomessa kärsivät kroonisesta työvoimapulasta.

”Meidän pitäisi perustaa tähän tehtävään uusi viranomainen, jolle voidaan alusta alkaen rakentaa tehtävään sopiva kulttuuri”, Siilasmaa kirjoittaa.

Siilasmaa kysyy, miksi meillä on viranomainen, jonka annetaan vahingoittaa yhteiskuntaa.

Anne Brunila ihmettelee omassa Twitter-julkaisussaan, onko tämä se tapa, jolla Suomeen houkutellaan osaajia.

Brunila on kauppatieteiden tohtori, joka on työskennellyt muun muassa Fortumin johtajana. Tällä hetkellä hän on useissa eri yhtiöissä hallituksen jäsenenä.

”Ihminen saa Suomessa sairaanhoitajan koulutuksen ja vakituisen työn mutta Migri antaa karkotuspäätöksen oman ääliömäisen virheensä vuoksi”, Brunila kummastelee Migrin toimintaa.