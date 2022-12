Kaksi koronaosastoa on palautettu normaalikäyttöön ja Herttoniemen varasairaala pysyy kiinni.

Henkilöstöpulan takia suljettu Laakson sairaalan koronaosasto on avattu uudestaan.

Helsinki sulki Laakson osasto 1:n marraskuun alussa, ja se otettiin uudestaan käyttöön marraskuun 11. päivänä.

Johtajaylilääkäri Laura Pikkaraisen mukaan osasto toimii 25-paikkaisena. Kaupungin sairaanhoidossa on nyt 63 koronapotilasta. Laakson sairaalan osasto 1:n lisäksi kaupunki on osoittanut kolme osastoa koronapotilaiden hoitoon.

Pikkaraisen mukaan kaksi osastoa on saatu palautettua normaalikäyttöön, mikä tarkoittaa, että päivystyksestä ja erikoissairaanhoidosta saadaan siirrettyä potilaita jatkohoitoon.

Kaupunki sulki toukokuussa koronapotilaiden hoitoon avatun Herttoniemen varasairaalan.

Koronatilanne on pysynyt koko syksyn vakaana Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus).

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastoinnin mukaan Husin alueella oli joulukuun 4. päivään ulottuvalla 14 päivän jaksolla todettu 6 116 covid 19 -tapausta. Edeltävällä kahden viikon jaksolla 7.–20. marraskuuta tautitapauksia todettiin 6 668.

Infektioylilääkäri Asko Järvinen sanoo, että syksyn aikana tautitilastoissa on tapahtunut vain hyvin pieniä muutoksia.

Valtaosa Husissa hoidettavista koronatartunnoista tulee ilmi jonkun muun sairaalahoitoa vaativan toimenpiteen vuoksi. Husissa sairaalahoitoon hakeutuneista noin 20 prosenttia on siellä koronaoireiden vuoksi.

”Äärimmäisen harva potilas on hakeutunut sairaalaan, koska heillä on vaikeita hengitysongelmia. Sairaalahoidossa valtaosa koronan vuoksi siellä olevista potilaista iäkkäitä ihmisiä, jotka tarvitsisivat sairaalahoitoa minkä tahansa hengitystieinfektion vuoksi.”

Koronatauti on edelleen luokiteltu yleisvaaralliseksi, mikä sitoo terveydenhoidon voimavaroja tilanteessa, jossa henkilöstöpula on suuri. Henkilöstöä on sidottu testaukseen ja rokotuksiin, joissa ruuhkat ovat hellittäneet.

”Luokittelu yleisvaaralliseksi tarkoittaa myös sitä, että sairaustuessaan meidän työntekijämme joutuvat eristäytymään pitemmäksi aikaa kuin, jos koronatauti ei olisi yleisvaarallinen”, Järvinen sanoo.

Henkilöstöpula on muuttunut niin kriittiseksi, että Järvinen povaa ambulanssijonoja päivystykseen. Päivystyksissä ruuhkat ovat jo kroonisia, kun potilaiden hoitoketjut eivät toimi. Ihmiset eivät pääse sairaaloiden osastoille eikä heitä pystytä kotiuttamaan osastoilta pois.

”Kun koko terveydenhoidon ketju on rikki, koronataudin luokittelu yleisvaaralliseksi lisää painetta monin tavoin.”

Koronataudin asemasta yleisvaarallisena päättää valtioneuvosto, ja vain valtioneuvosto voi tämän luokittelun purkaa. Järvinen muistuttaa, että laissa on määritetty hyvin tarkat kriteerit yleisvaarallisille taudeille, eivätkä nämä kriteerit enää toteudu.