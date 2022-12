Helsingin poliisin tutkii poikkeuksellista rikoskokonaisuutta, jossa alaikäinen tyttö suostuteltiin seksiin useiden tuntemattomien miesten kanssa.

Helsingin poliisi on tutkinut epäiltyä törkeää ihmiskauppaa ja useita alaikäisiin kohdistuneita seksuaalirikoksia, joista epäillään kahta miestä.

Poliisin mukaan pääepäiltynä oleva vuonna 1990 syntynyt mies aloitti suhteen teon aikaan alle 16-vuotiaan tytön kanssa. Suhteeseen liittyi myös seksuaalista kanssakäymistä, joka sisälsi uhrin mukaan myös väkivaltaa. Miestä epäillään muun muassa törkeästä raiskauksesta ja törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Rikoskokonaisuuden epäillyt teot ajoittuvat vuosille 2015–2019.

Käräjäoikeus vangitsi vuonna 1990 syntyneen miehen epäiltynä useista rikoksista kesäkuussa. Mies on edelleen vangittuna. Miehellä on Valviran rekisterin mukaan hammaslääkärin lääkärioikeudet, ja hän on yritystietojen mukaan työskennellyt Helsingissä.

Toinen epäilty, vuonna 1989 syntynyt mies, vangittiin poissaolevan syyskuussa, mutta käräjäoikeus vapautti hänet myöhemmin. Toisen epäillyn rikosepäilyt liittyvät pääosin ensimmäisen uhrin pikkusiskoon, joka on tuotu mukaan ”kuvioon” muutamaa vuotta myöhemmin.

Tutkinnanjohtaja Tommi Lehtosen mukaan rikoskokonaisuudessa on useita tavallisuudesta poikkeavia piirteitä.

”Tilanne näyttäytyy sellaisena, että nuoren tytön naiiviutta ja kokemattomuutta on käytetty sillä tavoin hyväksi että tässä on syytä epäillä myös ihmiskaupparikosta”, Lehtonen kertoo.

Epäilty törkeä ihmiskaupparikos liittyy Lehtosen mukaan siihen, että epäilty on saanut tytön suostuteltua harrastamaan seksiä netissä tavattujen henkilöiden kanssa. Poliisin mukaan seksin ”kauppaaminen” jatkui useita vuosia.

Mitään näyttöä tai tietoa rahanvaihdosta ei Lehtosen mukaan ole, mutta kyse on ollut tietynlaisesta seksin kaupittelusta. Asianomistaja on kuulusteluissa puhunut muutamista kymmenistä henkilöistä, mutta näyttöä on saatu noin viidestä. Rikosepäilyyn liittyy myös kuvamateriaalin tuottamista ja jakamista.

Teot tulivat poliisin tietoon alunperin vanhemman asianomistajan tekemän rikosilmoituksen kautta.

Tapauksen esitutkinta on loppusuoralla ja siirtyy seuraavaksi syyttäjälle syyteharkintaan.