Poliisi on edistynyt epäillyn murhan tutkinnassa.

Itä-Uudenmaan poliisi etsii kahta miestä, joilla saattaa olla silminnäkijä­havaintoja Puotilassa Meripellontiellä marraskuun lopussa tapahtuneesta ammuskelusta.

Itä-Uudenmaan poliisi tutkii yhden miehen kuolemaan johtanutta tapausta murhana. Tapaukseen liittyvä epäilty kiristys on tutkittavana keskusrikos­poliisissa. Teossa on poliisin mukaan viitteitä järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

Tutkinnanjohtaja Mikko Minkkisen mukaan esitutkinta on edistynyt epäillyn murhan osalta. Epäiltyä on kuultu useita kertoja, ja hän on tunnustanut teon.

”Epäiltyjä on ainoastaan yksi ja vaikuttaa siltä, ettei asiaan liity muita henkilöitä”, Minkkinen kertoo.

Poliisi etsii kahta miestä, jotka ovat kulkeneet Meripellontiellä ampumisen aikaan. Poliisilla ei ole tiedossa miesten henkilöllisyyttä, ja heidän toivotaan ottavan yhteyttä poliisin. Miehillä ei epäillä olevan teon kanssa mitään tekemistä, vaan heitä haluttaisiin kuulla todistajina.

Minkkisen mukaan miehiä halutaan kuulla tapahtumiin liittyen, sillä he ovat kulkeneet tapahtuma­paikan läheisyydessä.