Asiantuntijat arvioivat Migrin toimineen huolimattomasti mongolialaisen sairaanhoitajan Anudari Boldbaatarin asiassa.

Maahanmuuttoviraston (Migri) viranhaltijat ovat toimineet huolimattomasti mongolialaisen sairaanhoitajan Anudari Boldbaatarin tapauksessa. Näin arvioivat hallinto-oikeuden emeritusprofessori Olli Mäenpää ja rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio.

HS kertoi lauantaina tapauksesta, jossa Boldbaatarin oleskelulupa hylättiin, mistä oli seuraamassa hänen karkottamisensa maasta.

Migri syytti Boldbaataria väärin perustein tämän toimeentuloselvitykseen liittyvän tiliotteen väärentämisestä.

Lue lisää: Mongolialainen sairaanhoitaja oli joutua Helsingissä oikeusmurhan uhriksi – Jätti Suomen ja vakituisen työpaikan

Viranhaltijoilta kyse on Mäenpään mukaan ollut selvitysvelvollisuuden laiminlyönnistä. Eli koska tiliotetta ei tulkittu oikein, päädyttiin väärään laintulkintaan.

”Virkamiehet ovat selvittäneet asiaansa huolimattomasti, joka on aiheuttanut yksityiselle ihmiselle hankaluutta, pidän sitä vakavana seikkana”, Mäenpää sanoo.

Oleskeluluvan hylkäsi Boldbaatarin tapauksessa kaksi Migrin ylitarkastajaa. Toinen ylitarkastajista oli päätöksen mukaan lisäksi tulosalueen johtajan sijainen.

Päätöksen tehneet ylitarkastajat toimivat virkavastuulla, ja kaksi professoria arvioi nyt, mitä voi seurata, kun kielteisen päätöksen perustelut osoittautuivat syyttäjän ja Helsingin hallinto-oikeuden mukaan vääriksi.

Laillisuusvalvojan olisi hyvä arvioida tapahtunutta, Nuotio sanoo.

”Pidän mahdollisena, että tämä voi johtaa virkamiesoikeudellisiin seurauksiin, enkä pitäisi rikosoikeudellistakaan virkavastuuta poissuljettuna”, Nuotio sanoo.

Virkamiesoikeudelliset seuraukset voivat käytännössä olla varoitus tai jos virhe arvioidaan hyvin vakavaksi, se voisi olla irtisanomisperuste. Rikosoikeudellisesti Mäenpää näkisi asian mahdollisena virkavelvollisuuden laiminlyöntinä.

”Prosessi käynnistyisi niin, että asianomainen virasto pyytäisi poliisilta tutkintaa virkavelvollisuuden laiminlyönnistä. Asia on ollut julkisuudessa ja olisi hyvä, että asia perattaisiin myös virkavastuun puolelta”, Mäenpää sanoo.

Estettä ei Nuotion mukaan ole sillekään, että poliisi joko omasta aloitteestaan tai saamansa tutkintapyynnön perusteella selvittäisi Migrin toimintaa.

Mahdollisesti väärin perustein annetusta lupapäätöksestä voisi myös vaatia vahingonkorvausta valtiolta, jos tilanteesta on aiheutunut esimerkiksi tulonmenetyksiä.

Karkotukseen johtamassa olleen kielteisen oleskelulupapäätöksen perustelujen salaaminen sitä vastoin ei Suomessa ole ollut rangaistavaa.

”Salaaminen on elementti, kun arvioidaan virkamiesten toiminnan moitittavuutta”, Mäenpää sanoo.

Luottamuksen palauttaminen Migrin päätöksentekoon on Nuotion mukaan hyvin tärkeää. Hän lisää, että on kohtuutonta vaatia, että asiakkaina toimivat hakijat osaisivat joka suhteessa perätä oikeuksiaan.

”He ovat Suomessa varsin heikossa asemassa”, Nuotio sanoo.

Enää vastaavaa ei Migrin tuoreen ylijohtajan Ilkka Haahtelan mukaan pitäisi voida tapahtua. Migrissä on hänen mukaansa maanantaina muutettu ohjeistusta niin, että epäselvissä lupakäsittelyn tilanteissa pitää aina olla yhteydessä asiakkaisiin.

”Olen viemässä käytäntöön vahvasti kulttuuria, että asiat selvitetään aina ensin asiakkaan kanssa. Migrissä ei ole ollut läpi organisaation tällaista”, Haahtela sanoo

Työkuormitus tai liian vähäinen henkilömäärä eivät Haahtelan mukaan selitä Boldbaatarin tapauksessa tapahtunutta ”selkeää menettelyvirhettä”.

”Prosessi on mennyt väärin, eikä asiakasta ole kuultu. On käytetty harkintaa hyvin voimakkaasti niin, että tiliotteen on tulkittu olevan väärennys”, Haahtela sanoo.

Väärä menettely ei siis Haahtelan mukaan olisi hoidettavissa lisäresursseilla. Ongelma on hänen mukaansa enemmän Migrin tähänastisissa toimintatavoissa kuin yksittäisten viranhaltijoiden vastuulla.

Maahanmuuttoviraston ylijohtaja Ilkka Haahtela

Boldbaatarin tapaus selvitetään, Haahtela sanoo. Migrissä on Haahtelan mukaan oltu sitä mieltä, että väärennysepäily oli juridisesti oikein, koska virhe on myönnetty vasta hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen.

”Migri ei ole itse lähtenyt tätä oikaisemaan eikä ole puuttumista tai ohjeistusta asiakaslähtöisyyteen. Emme edes itse välttämättä tunnista virheitä”, Haahtela sanoo.

Nyt Migrissä jatkuu Haahtelan mukaan organisaation uudistaminen ja tarvittavia rekrytointeja tehdään. Lupapalvelut käydään tarkasti läpi, hän sanoo.