Tutkijan mukaan ongelmallista on, että yksikään viranomainen ei valvo Maahanmuuttoviraston toimintaa.

Maahanmuuttovirasto (Migri) yrittää ilman päteviä perusteita karkottaa maasta osaavia ammattilaisia ja hylätä heidän oleskelulupiaan, ja se on virastolle tyypillinen toimintatapa.

Tätä mieltä on Tampereen yliopiston tutkija ja Turvapaikan hakijoiden tuki ry:n puheenjohtaja Sanna Valtonen. Valtonen on kertomansa mukaan törmännyt kymmeniin vastaaviin tilanteisiin muutaman viime vuoden aikana auttaessaan maahanmuuttajia oleskelulupien kanssa. Hän johtaa järjestöä, joka tekee oleskelulupahakemuksia maahanmuuttajille.

HS kertoi aiemmin mongolialaisesta sairaanhoitajasta Anudari Boldbaatarista, jonka oleskeluluvan Migri hylkäsi väärin perustein.

Boldbaatarin saama kohtelu ei ole Valtosen mukaan yksittäistapaus, vaan tavanomainen esimerkki Maahanmuuttoviraston yleisestä toimintatavasta.

"Suuri osa asiakkaistamme on pakolaistaustaisia, mutta törmäämme jatkuvasti myös tapauksiin, joissa esimerkiksi työntekijän tai perhesiteeseen perustuva lupa on evätty kyseenalaisin perustein”, Valtonen sanoo.

Oleskelulupia evätään Valtosen mukaan osaavilta ammattilaisilta, jotka on koulutettu Suomessa ja jotka ovat työllistyneet hyväpalkkaiseen, koulutustaan vastaavaan työhön, usein esimerkiksi korkean profiilin asiantuntijoiksi taiteen tai tieteen saralle.

Miten tämä on mahdollista?

”Oleskelulupapolitiikka on kiristynyt nykyisen hallituksen aikana. Jos henkilö on tullut maahan vaikka turvapaikanhakijana, eikä turvapaikkaa ole myönnetty, ja sitten hän on hakenut uutta oleskelulupaa eri perustein, kuten perhesyistä tai työnteon perusteella, Migri on katsonut, että maahantulosäännöksiä on kierretty.”

"Aiemmin lakia ei tulkittu näin. Katsottiin, että jos oleskelulupapäätöksen ehdot täyttyvät, oleskeluluvan voi saada”, Valtonen sanoo.

Valtonen on auttanut ihmisiä valittamaan päätöksistään tilanteissa, joissa esimerkiksi pysyvä oleskelulupa on peruutettu syistä, jotka kuulostavat käsittämättömiltä.

"Oli esimerkiksi tapaus, jossa Suomessa maisteriksi koulutetun, tänne kiinnittyneen ja työllistyneen henkilön avioliitto päättyi. Maahanmuuttovirasto ilmoitti pysyvän oleskeluluvan peruuttamisesta, koska katsoi, että hakija on huijannut haettuaan oleskelulupaa alun perin perhesyistä.”

Valtonen auttoi niin oikaisupyynnön laatimisessa kuin uuden lupahakemuksen tekemisessä ja henkilöllä on nyt oleskelulupa. Vastaavia esimerkkitapauksia on Valtosen mukaan useita muitakin.

Twitteriin jakamassaan pitkässä viestiketjussa Valtonen esittääkin, että Migri tuntuu etsimällä etsivän syitä evätä oleskelulupa.

Tilanteesta kärsivät Valtosen mukaan kaikki: paitsi ilman oleskelulupaa jäänyt henkilö itse, myös hänen lähipiirinsä, työnantajansa ja suomalaiset veronmaksajat. Jos esimerkiksi isoon taideprojektiin kiinnitetty henkilö ei saakaan oleskelulupaa, joka takaa työnteko-oikeuden, voivat työt peruuntua koko työryhmältä.

"On järjetöntä, että ensin koulutamme ihmisiä, mutta sitten emme myönnä lupaa jäädä maahan ja työskennellä. Varsinkin, jos on kyse erityisosaajista tai työvoimapula-aloille kouluttautuneista. Esimerkiksi lähihoitajan työnteko-oikeuden menetys pienellä paikkakunnalla voi vaikuttaa yllättävän isoon joukkoon.”

Oleskelulupia perusteettomasti epäävä käytäntö kuormittaa Valtosen mukaan koko järjestelmää.

"On vaikea nähdä, kuka tästä hyötyy. Ohuesti tai keinotekoisesti perustelluista negatiivisista päätöksistä seuraa tarpeettomia hallinto-oikeuskäsittelyjä, jotka kestävät kuukausitolkulla ja maksavat paljon. Olisi kaikkien etu, että luvat olisi myönnetty jo alun perin.”

Valtonen nostaa esiin myös inhimilliset kysymykset. Jos esimerkiksi turvapaikanhakijataustainen suomalaislapsen isä ei saa oleskelulupaa, perheen koko toimeentulo on äidin tulojen varassa.

”Lapsiperheköyhyys näissä perheissä on järkyttävää.”

Ongelmallista on Valtosen mukaan sekin, että Migrin päätöksiä ei valvo mikään viranomaistaho.

"He valvovat itse oman toimintansa laillisuutta. Esimerkiksi kunnallisen palvelusektorin epäkohdista voi valittaa Aluehallintovirastoille, mutta Migri on saari, josta ei voi valittaa kuin oikeusprosessin kautta.”

Maahanmuuttoviraston lupa- ja kansalaisuusyksikön johtaja Pauliina Helminen ei tunnista sitä, että oleskelulupapolitiikka olisi kiristynyt ja sen vuoksi lupia evättäisiin tieten tahtoen ja aiempaa enemmän. Hän ei ota kantaa yksittäisiin tapauksiin, vaan puhuu asiasta yleisellä tasolla.

”Meillä ei ole linjaa tai lainsäädäntöä esimerkiksi siitä, että maassa oleskelun peruste ei voisi muuttua. Jos on esimerkiksi tullut maahan turvapaikanhakijana ja sitten hakee oleskelulupaa perhesiteiden takia, aina arvioimme sen hetkisen tilanteen ja ovatko perusteet haetulle luvalle olemassa.”

Helmisen mukaan suurin osa Migrin asiakkaista saa myönteisen oleskeluluvan: tänä vuonna peräti 85 prosenttia lupahakemuksista on hyväksytty.

Mitä tulee kielteisiin päätöksiin, toisinaan virhearvioita kuitenkin tapahtuu, Helminen toteaa.

"Hyvin kriittisesti seuraamme itsekin sitä, milloin meidän päätöksissä todetaan puutteita tai menettelyvirheitä ja miten meidän päätöksemme muutoksenhakuelimissä etenevät. Ei ole tavatonta, että toisinaan hallinto-oikeus kumoaa tekemämme päätöksen esimerkiksi muuttuneiden olosuhteiden johdosta tai arvioimalla asioita eri tavoin kuin virastossa.”

Helmisen mukaan Migri myös päivittää toimintatapojaan aktiivisesti sekä reagoi muutostarpeisiin lainsäädäntö huomioiden.

”Meillä on erillinen oikeusyksikkö, joka seuraa muun muassa päätöksenteon laatua ja laillisuutta, tekee pistokevalvontaa ja arvioi eri yksiköiden toimintaa.”

Sanna Valtonen kokee, että koko asenneympäristömme kaipaisi pöllyyttämistä.

”Tarvitsemme ammattitaitoista työvoimaa. Olisi järkevää hyödyntää jo maassa olevaa, täällä koulutettua väkeä. Mutta meillä on jonkinlainen työkulttuuriin pesiytynyt ennakkoluulon ja ikuisen epäilyksen eetos ulkomaalaisia kohtaan: ikään kuin joku yrittäisi hyötyä Suomesta, keplotella itsensä tänne ilman perusteita. Toivottavasti tämä muuttuisi.”