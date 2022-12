Hämeenlinnanväylällä tapahtui iltapäivällä kaksi ketjukolaria. Myös kehäteillä on sattunut onnettomuuksia ja liikenne seisoo.

Liikenne pääkaupunkiseudulla on jumiutumassa täysin.

Keski-Uudenmaan päivystävä päällikkö Jorma Alho vetoaa kansalaisiin, ettei kukaan lähtisi nyt tieliikenteeseen pääkaupunkiseudulla.

”Vakavasti kehotan kaikkia olemaan lähtemättä liikenteeseen, jollei se ole aivan elintärkeää”, Alho sanoo.

Alhon mukaan kaikki Helsingin ympäristön päätiet ovat jumissa tai menossa jumiin.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos kertoi Twitterissä puoli kolmen aikaan, että Hämeenlinnanväylällä liikennetilanne alkaa aukeamaan, mutta poliisi ohjaa edelleen liikennettä.

Liikenne Helsinkiin suuntaan ei kulje vielä kolmen aikaan iltapäivällä.

Hämeenlinnanväylällä Vantaalla on sattunut iltapäivällä kaksi useamman ajoneuvon ketjukolaria. Alhon mukaan toisessa kolarissa on osallisena viisi ajoneuvoa ja toisessa kaksi. Kolareissa on tapahtunut ainakin lieviä loukkaantumisia.

Pelastuslaitoksen mukaan kolareissa ei tapahtunut vakavia loukkaantumisia.

Hämeenlinnanväylä oli Liikenneviraston kelikameran mukaan onnettomuuden takia poikki Kehä 3:n kohdalla kello 13.58.

”Ambulansseilla on vakavia vaikeuksia päästä kohteeseen hoitamaan loukkaantuneita”, Alho kertoo.

Itä-Uudenmaan poliisilaitos kertoo onnettomuudesta Twitter-tilillään.

Tieliikennekeskuksen onnettomuustiedotteen mukaan onnettomuus on tapahtunut Kivistön ja Kehä III:n liittymien välillä. Toinen Helsinkiin päin suuntaavista ajoradoista on suljettu liikenteeltä ja liikenne seisoo tällä hetkellä.

Onnettomuustiedotteen mukaan Kehä I:llä Espoossa on tapahtunut onnettomuus Lintuvaaran kohdalla ja useita ajokaistoja on suljettu liikenteeltä.

Kehä I:llä myös kaksi onnettomuutta Vihdintien ja Hämeenlinnanväylän liittymän sekä Vihdintien ja Konalan välillä. Ajokaistoja on suljettu liikenteeltä.

Kehä III:lla on raskas ajoneuvo jumissa Tikkurilan ja Kuninkaalan liittymien välissä ja yksi ajorata on suljettu liikenteeltä.