Helsingin kaupungin apulaispormestari Daniel Sazonov (kok) kertoo kutsuvansa Husin sekä Helsingin, Espoon ja Vantaan poliittisen ja sote-virkamiesjohdon käsittelemään päivystysten ruuhkia ”nopealla aikataululla”.

HS kertoi aiemmin tiistaina, että esimerkiksi Espoossa Jorvin sairaalassa päivystys on niin pahasti ruuhkautunut, etteivät ambulanssit ole päässeet tuomaan sinne potilaita kymmeneen päivään. Myös Peijaksen, Hyvinkään ja Töölön päivystykset ovat pahoin ruuhkautuneet.

”Päivystysten tilanne herättää vakavaa huolta. Erityisen suuri huoli on nyt, kun vuodenvaihde ja juhlapyhät lähestyvät. Päivystykset ovat Husin vastuulla ja hoidossa oleva kokonaisuus. Tilanteella on kuitenkin yhteys kaupunkien ja hyvinvointi­alueiden työhön – ja vakava vaikutus asukkaisiimme”, Sazonov sanoo tiedotteessaan.

Sazonov kertoo tiedotteessaan, että hän aikoo kutsua koolle ”nopealla aikataululla” Husin sekä Helsingin, Espoon ja Vantaan poliittisen ja sote-virkamiesjohdon käsittelemään tilannetta ja hakemaan siihen ratkaisuja.

”Käytännössä tämä tarkoittaa tämän viikon loppua tai välittömästi ensi viikon alkua”, Sazonov sanoo HS:lle.

Sazonovin mukaan poliittinen johto on päivystysten tilanteen suhteen monelta osin mediatietojen varassa.

”On hyvä saada tarkka tilannekuva. Ajattelen, että tarvitaan yhteistä keskustelua siitä, miten hoitoketjut saadaan kuntoon ja miten päivystyksistä saadaan siirrettyä potilaita sujuvasti myös kaupunkien hoitopaikkoihin. Lisäksi on selvitettävä, mitä Husin päässä voi tehdä, esimerkiksi miten muille osastoille voitaisiin siirtää päivystysten potilaita”, hän sanoo.

Sazonov sanoo, että Helsingissäkin tilanne on jatkohoito­paikkojen osalta hankaloitunut, vaikka se on ollut hieman parempi kuin Espoossa ja Vantaalla. Tilanne on kaikille haastava.

”Poliittisen johdon on varmistettava, että resurssit ovat kunnossa vaikkakin nähdäkseni tässä on kyse ennen kaikkea henkilöstön saatavuudesta kuin rahasta”, Sazonov sanoo.