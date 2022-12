100-vuotias Kerttu istuu sängyssään tarkkailuhuone 3:ssa. Hetki sitten huoneeseen on jaettu lounaat ja aamulla on nautittu kahvia ja voileipää. Tämä on täysin poikkeuksellista, sillä näissä huoneissa ei ole tarkoitus viipyä niin pitkään, että nälkä ehtisi tulla.

Nyt tilanne on se, että Jorvin sairaalan päivystyksessä potilaat saattavat joutua odottamaan kymmeniä tunteja. Keskiviikkona pisimpään vuodepaikkajonossa ollut potilas oli odottanut jo 64 tuntia.

Päivystys on muuttunut tietynlaiseksi pseudo-vuodeosastoksi, jossa potilaat odottavat sänkypaikoissa jopa vuorokausia päästäkseen jatkohoitoon. Tästä syystä päivystyksissä pitää nyt hoitaa sellaisiakin työtehtäviä, jotka eivät sinne normaalisti kuulu: potilaiden ruokailua, vessassa käyttämistä ja lääkkeiden jakamista.

Kerttu saapui päivystykseen ambulanssilla palvelutalosta tiistai-iltana keuhkokuumeen vuoksi. Lääkäri oli käynyt illalla ja hoitajia hän on tavannut useampia. Saamastaan hoidosta hänellä on vain kiittelevää sanottavaa, vaikka olo ei hyvä olekaan. Näkö ei enää oikein pelaa, eikä kuulokaan ja nyt vielä henkikin kulkee huonosti.

Tämä on kolmas kerta kun Kerttu on tullut sairaalaan päivystyksen kautta ja kolmas kerta kun hän joutuu odottamaan hyvin pitkiä aikoja.

”Olen kuulemma jonossa Espoon sairaalaan. Nyt oli ihme kyllä lounasta, tämä oli aivan yllätyksellistä. Normaalioloissa ei tässä kestäisi montakaan tuntia. Nyt voi joutua odottamaan parikin päivää. On sitä vaikea uskoa”, Kerttu kertoo.

Keskiviikkoaamuna Jorvissa oli viime kuukausiin nähden poikkeuksellinen tilanne, kun päivystyksen vuodepaikoista kaksi oli vapaana, eikä ambulanssejakaan ollut jonoksi asti.

Tyhjänä oleva ambulanssihalli päivystyksen osastonhoitajan Sanna Pietikäisen työhuoneen ovella on tervetullut näky, mutta kauaa tilanne ei sellaisena pysy. Siitä ovat varmoja niin Pietikäinen, päivystyksen ylilääkäri Kimmo Suojanen, apulaisosastonhoitaja Kirsti Ihalainen ja Hus Akuutin toimialajohtaja Maaret Castrén, jotka ovat kaikki kerääntyneet Pietikäisen työhuoneeseen vastaamaan kysymyksiimme.

Osastonhoitaja Sanna Pietikäinen (vas.), alueylilääkäri Kimmo Suojanen ja apulaisosastonhoitaja Kirsti Ihalainen kantavat huolta Jorvin päivystyksen potilaiden tilanteesta.

Vaikka tilanne päivystyksen aulassa näyttää silmämääräisesti rauhalliselta, ovat vuodepaikat edelleen täynnä. Suojasen mukaan oli odotettavaa että alkuviikon mediahuomion vuoksi tulee muutama hiljaisempi päivä.

HS kertoi eilen tiistaina ettei Jorvin päivystykseen ole voitu tuoda potilaita ambulanssilla kymmeneen päivään. Pahimmillaan potilas on joutunut odottamaan hoitoa 110 tuntia.

Lue lisää: Ambulanssit eivät ole pystyneet tuomaan potilaita Jorvin sairaalaan 10 päivään: ”Tilanne on kammottava”

Jorvissa ruuhkat ovat viime kuukausina yltäneet niin koviksi, että päivystys on ”vuotanut yli”. Päivystyksen henkilöstömäärä on mitoitettu niin, että hoitajia riittää auttamaan sisään tulevia, kunhan potilaita samaan aikaan myös kotiutuu tai siirtyy jatkohoitoon.

Viime viikkoina ja kuukausina potilaiden virta päivystyksestä ulos on tyssännyt, ja päivystys on jatkuvasti ylimääräisiä paikkoja myöten täynnä.

Keskiviikon hengähdystauko tulee työntekijöille tarpeeseen, mutta Suojanen ei usko sen kestävän kauaa.

”Kyllä me odotetaan, että tilanne vielä tästä pahenee”, Suojanen enteilee.

Päivystyksen kestävyyttä tullaan testaaman tulevina viikkoina kun influenssa, liukkaat kelit ja rs-virus iskevät yhtä aikaa. Miten päivystyksissä aiotaan selvitä yhä kasvavista potilasmääristä?

Siihen huone vastaa hiljaisuudella.

Päivystysten suurin ongelma on tällä hetkellä se, etteivät potilaat pääse eteenpäin perusterveydenhuollon tai sairaaloiden osastoille. Terveydenhuolto on kuormittunut joka suunnasta, ja päivystykset toimivat viime käteisenä pelastusverkkona kun mihinkään muualle ei mahdu tai pääse.

”Päivystys on ainut, joka ei voi teljetä oviaan”, Suojanen summaa.

Tällä hetkellä Jorvin päivystyksen keskimääräinen odotusaika on kahdeksan tuntia. Tämä sisältää myös ne potilaat, jotka pystytään kotiuttamaan ilman lisätutkimuksia muutamassa tunnissa.

Alueylilääkäri Kimmo Suojanen kuvaa taululle, kuinka päivystyksen ruuhkat ovat tulosta terveydenhuoltojärjestelmän laajasta sakkaantumisesta. Ylikuormittunut järjestelmä valuu lopulta päivystyksen hoidettavaksi.

Päivystyksessä on kuitenkin iso määrä potilaita, jotka joutuvat odottamaan yli 20 tuntia. Tällaiset potilaat näkyvät potilastietojärjestelmässä punaisella hälytysvärillä. Suojasen mukaan joskus on päiviä, jolloin käytännössä kaikki potilaat ovat punaisella.

Abdullah Salihin rintaa oli koskenut jo useamman päivän ennen kuin mies hakeutui terveyskeskukseen. Tiistaina iltapäivällä hän pääsi ambulanssikyydillä Jorvin päivystykseen. Hän on odottanut kardiologia yli vuorokauden.

”Ei minulla ole mikään kiire. Mieluummin tutkitaan kunnolla”, Salih kertoo.

Päivystyksen tarkkailuosastoilla potilailla on omat vuoteet, mutta vierustoveri on heti sängyn viereisen verhon takana. Yksityisyys on täällä polyesterinohutta.

Vuoteisiin päässeet potilaat ovat onnekkaita, tai sitten heillä on niin vakavia oireita, että heidät viedään kiireellisinä tapauksina suoraan tutkimuksiin.

Pahimpana iltana päivystyksen aulassa on ollut niin sanotusti omin jaloin paikalle tulleita 54.

”Meillä on ollut 100-vuotiaita ihmisiä aulassa odottamassa vuodepaikkaa. Se ei ole hengenvaarallista, mutta on kurjaa pitää vanhuksia tuoleilla odottamassa vuoteen sijaan”, Suojanen sanoo.

Läheltä piti tilanteilta on päivystyksessä Castrénin ja Suojasen mukaan vältytty. Kukaan ei kuitenkaan tiedä, kuinka moni ihminen on mahdollisesti joutunut vaaraan ambulanssien jonottaessa sairaalan pihassa, sen sijaan että ensihoitajat olisivat hoitamassa hälytystehtäviä.

”Se että joutuu odottamaan ambulanssissa ensihoitajien kanssa ei ole riski yksittäiselle potilaalle kyydissä, vaan riski on niillä, jotka odottavat ambulansseja saapuvaksi.”