Helsingin kaupunki myy palveluyhtiön Palmian. Yhtiölle on nyt löydetty myös ostaja.

Kaupunginhallitus päätti maanantaisessa kokouksessaan palveluyhtiö Palmian kaupoista, Helsingin kaupunki tiedottaa.

Palmia hoitaa kiinteistöpalveluita, ravintola- ja ruokapalveluita, siivouspalveluita ja turvallisuuspalveluita. Palmia toimii 12 eri paikkakunnalla ja sillä on noin 2 400 työntekijää.

Ostaja on Saksassa pääkonttoriaan pitävä pääomasijoittaja Mutares SE & Co. KGaA. Yrityksen sijoituskohteina on pääasiassa teollisuuden ja logistiikka- ja palvelualojen yhtiöitä ympäri Eurooppaa.

Kauppa on tarkoitus saattaa päätökseen ensi vuoden alkupuolella. Siihen tarvitaan hyväksyntä kilpailu- ja kuluttajavirastolta.

Helsingin kaupungin mukaan Palmian työntekijät jatkavat yhtiössä vanhoina työntekijöinä.

Palmia on toiminut kaupungin palveluntuottajana kilpailutusten perusteella. Myynnin taustalla on Helsingin kaupungin kaupunkistrategia, jossa kaupungin omistuksilla tulee olla kaupunkistrategiaan perustuva tarkoitus ja tavoite.

Palmian asiakkaina on muun muassa kaupunkeja, kuntia, sote-toimijoita ja suuria yrityksiä. Sen liikevaihto oli vuonna 2021 noin 104 miljoonaa euroa.

