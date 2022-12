Sarastia-palkkajärjestelmässä ilmeni uusi virhe. Se ilmoitti Helsingin kaupungin noin 15 000 työntekijälle työsuhteen päättymisestä.

Joulukuun palkkakuitissa on merkitty noin 15 000 Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen työntekijälle heidän palvelussuhteensa päättyvän 31. joulukuuta.

Tilanne on aiheuttanut ylimääräistä huolta ja kysymyksiä. Todellisuudessa kenellekään vakitöissä olevalle tai yli vuodenvaihteen töitään jatkavan määräaikaisen työntekijälle ei ole annettu potkuja.

Sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtajan Juha Jolkkosen nimissä on lähetetty työntekijöille tekstiviesti, jossa kaupungin edustajat pahoittelevat Sarastia-järjestelmästä johtunutta virhettä.

”Kuulin tästä maanantaina. Meillä oli sen jälkeen neuvottelu, jossa Juha Jolkkonen kertoi, että virhe on tapahtunut”, sanoo JHL:n pääluottamusmies Kai Suutari sosiaali- ja terveystoimessa.

Toimiala ja kaupunki ovat Suutarin mielestä yhtä lailla kärsijöitä Sarastian palkkajärjestelmään ja sen kehittämiseen liittyvien laajojen ongelmien takia. Sosiaali- ja terveystoimen edustajat ovat Suutarin mukaan pyrkineet mukaan työhön jo uutta palkkajärjestelmää hankittaessa, mutta hankinnasta vastaava kaupunginkanslia ei ole ollut vastaanottavainen.

”Kanslia ei ole halunnut kuunnella. Harmittaa, kun toimiala on pyrkinyt olemaan mukana kehittämisessä mutta eivät ole päässeet mukaan”, Suutari sanoo.

Työsuhteen päättymisestä kertonut virhe johtuu laajasta valtakunnallisesta hyvinvointialueisiin siirtymisestä. Näin kertoo Helsingin kaupungissa palkanlaskennan vakauttamisesta vastaava johtaja Kirsti Laine-Hendolin.

Muualla kuin Helsingissä sosiaali- ja terveystoimi sekä pelastustoimi siirtyvät kunnista uusiin hyvinvointialueisiin. Helsingissäkin nämä alat eriytetään järjestelmässä teknisesti omaksi kokonaisuudekseen.

Siksi Sarastian palkanmaksujärjestelmä on Laine-Hendolinin mukaan ilmoittanut työsuhteen päättyvän. Kyse on siis kuitenkin vain työntekijöiden tietojen siirtämisestä uuteen organisaatioon myös Helsingin sisällä.

”Tämä on tekninen kommervenkki, mutta ikävä, että tällainen tieto on kirjautunut palkkalaskelmiin. On selvää, että tämä on aiheuttanut ylimääräistä huolta ja hämmennystä”, Laine-Hendolin sanoo.