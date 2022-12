Itsemurhaa yrittäneet saivat apua julkiselta puolelta kovin epätasaisesti.

Helsingin seudun terveyspalvelut epäonnistuvat toisinaan, kun pitäisi auttaa itsemurhaa yrittänyttä ihmistä.

”Palvelut toimivat epätasaisesti. Tyypillisimmin epäonnistuneet kohtaamiset liittyivät tilanteisiin, joissa järjestelmä oli ylikuormittunut", kuvaa tutkija Selma Gaily-Luoma.

Hänen haastattelemistaan ihmisistä lähes kaikilla oli kokemuksia sekä hyödyttömistä että voimia antavista kohtaamisista terveydenhuollosta. Hyödyttömät tai peräti haitalliset kokemukset liittyivät kiireeseen. Vaikka siihen, kun juuri itseään satuttanut ihminen päätyi odottamaan ruuhkautuneeseen päivystykseen.

Gaily-Luoma on espoolainen psykologi ja psykoterapeutti, joka tekee väitöskirjaa itsemurhaa yrittäneiden kokemuksista Jyväskylän yliopistoon. Tässä käsitellyt tutkimustulokset liittyvät tuoreeseen artikkeliin, joka on julkaistu International Journal of Mental Health Systems -lehdessä.

Aihe on tutkijalle hyvin tuttu, sillä hän on pitkään tehnyt töitä Helsingin kaupungilla itsetuhoisten potilaiden kanssa sekä kehittänyt mielenterveyspalveluita Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus).

Itsemurhien määrä on Suomessa puolittunut, jos verrataan 90-lukuun. Paljon on tehty oikeinkin.

Toisaalta aiempi itsemurhayritys lisää merkittävästi riskiä kuolla oman käden kautta myöhemmin. Sillä miten itsemurhavaarassa oleva tai itsemurhaa yrittänyt ihminen kohdataan on tutkitusti väliä, ja mielenterveyspalvelut ovat vuosia olleet ylikuormittuneita.

Gaily-Luoma löysi tutkimuskohteensa Mieli ry:n itsemurhien ehkäisykeskuksesta. Kaikki olivat siis saaneet Helsingistä tämän järjestön kautta kriisiapua itsemurhayrityksen jälkeen.

Artikkelissa keskityttiin ennen kaikkea siihen, miten julkinen järjestelmä oli nämä ihmiset kohdannut. Kokemukset olivat yllättävän samankaltaisia ennen pandemiaa ja sen aikana. Yhteensä Gaily-Luoma haastatteli syvällisesti neljäätoista ihmistä.

Haastatteluista erottui seitsemän teemaa, joissa onnistuminen tai epäonnistuminen on itsemurhaa yrittäneen kannalta keskeistä.

Ensiksikin on tärkeää, että ihmiselle jää sellainen olo, että hän ammattilaisten ja hoitojärjestelmän kannalta ansaitsee saada apua.

Toiseksi pitää olla mahdollisuus puhua niistä asioista, jotka ihminen itse kokee tärkeimmiksi asioiksi tilanteessaan.

Itsemurhayrityksestä pitää kysyä hoitojärjestelmässä suoraan. Epämääräinen ja kiertelevä puhe pahasta olosta ei riitä.

Kun hoitopaikasta lähetetään toiseen, on hoitopolun jatkuminen sujuvana tärkeää. Siis esimerkiksi se, että tarkistetaan, hakiko ja saiko ihminen hänelle neuvottua keskusteluapua.

Moni kaipaisi myös muuta kuin mielenterveysapua, kun epätoivon taustalla on erilaisia käytännön vaikeuksia. Siis vaikka talousahdinkoa, asunnottomuutta tai kesken jääneet opinnot.

Lääkityksen suhteen tutkimuksessa olleet haluaisivat enemmän osallisuutta. Tutkittavat suhtautuivat useimmiten myönteisesti lääkitykseen, mutta moni koki, että ei saa esimerkiksi tietoa tai mahdollisuutta vaikuttaa valintatilanteissa.

Monen painottama toive liittyi läheisiin. Toiset toivoivat apua ja tukea perheelleen ja ystävilleen. Yksinäiset toivoivat tämän huomioimista esimerkiksi ohjaamalla vertaisten luo tai tarjoamalla mielekästä tekemistä, kun sairausloma tyhjensi kalenterin.

Fakta Täältä saat apua Mieli ry:n kriisipuhelin päivystää ympäri vuorokauden numerossa 09 2525 0111. Voit soittaa nimettömästi ja luottamuksellisesti.

Jos kirjoittaminen tuntuu helpommalta, aikuisille on Solmussa-chat ja 12–29-vuotiaille Sekasin-chat ja Sekasin Gaming.

Jos käyt koulua tai opiskelet, voit pyytää apua esimerkiksi oppilaitoksesi psykologilta, kuraattorilta tai terveydenhoitajalta. Mahdollisia paikkoja pyytää apua ovat myös Helsingissä terveyskeskukset, psykiatrian poliklinikat, Miepit tai lähetteellä Nuorisoasema.

Soita hätätilanteessa 112:een. Myös neuvova päivystysavun numero 116 117 on käytössä monissa sairaanhoitopiireissä.

Tutkija näkee tältä pohjalta kaksi tapaa, joilla nykyjärjestelmää kannattaisi lähteä korjaamaan.

Ensiksikin kyse on mielenterveyspalvelujen resursseista. Perusterveydenhuollossa on Gaily-Luoman mukaan sosiaali- ja terveysministeriön johtamalla yhteistyöllä koko Suomessa alettu parantaa hoidon saatavuutta. Se on erittäin hyvä asia.

”Kaikkein haavoittuvimmassa tilassa olevien potilaiden hoidosta vastaava erikoissairaanhoito tarvitsisi kuitenkin kiireesti resursointia yhtä päättäväisiin pelastustoimiin.”

Palveluiden korjaaminen vaatii rahan lisäksi uusia toimintatapoja, muuten osaajat lähtevät muualle.

Toiseksi hän haluaisi, että sosiaalisten suhteiden merkitys ymmärrettäisiin paremmin.

”Ei mielenterveyttä voi nähdä vain yksilöä koskevina häiriöinä. Tutkimuksessa korostuivat suhteet perheeseen ja läheisiin sekä vertaisiin.”