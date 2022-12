Vuodepaikkoja on tyhjillään satoja pelkästään pääkaupunkiseudulla, vaikka hoidon tarve on huutava.

Attendon hoivakoti Harmaaniityssä Espoossa on tällä hetkellä tyhjillään 12 huonetta, vaikka hoidon tarve on huutava. Paikkoja ei voida täyttää, koska työvoimaa ei saada.

12 tyhjää huonetta. Se on reaaliaikainen tilanne Attendon hoivakoti Harmaaniityssä Espoossa. Vielä eilen tyhjiä huoneita eli hoivapaikkoja oli 13, mutta tänään Harmaaniittyyn saatiin yksi uusi asukas.

Hoivan tarve on huutava, mutta paikkoja ei voida täyttää, koska pätevyysvaatimukset täyttävää henkilökuntaa ei ole. Harmaaniityssä useampi kuin joka viides petipaikka lojuu käyttämättömänä.

”Attendolla tehostetun palveluasumisen paikkoja on tällä hetkellä tyhjillään Espoossa 72, Vantaalla 64 ja Helsingissä yhdeksän”, vahvistetaan Attendon viestinnästä.

Joistain yksiköistä jopa kokonaisia kerroksia on jouduttu sulkemaan, sanoo Attendon asiakaskokemus-, vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Susanna Paloheimo.

”Vantaan Lentolassa on kaksi kerrosta tyhjillään. Tilanne on tosi vaikea kaikkien osalta ja hoivaa tarvitsevien vanhusten inhimillinen hätä todella suuri”, Paloheimo sanoo.

Asukkaita kuvattuna hoivakoti Harmaaniityssä joulukuussa 2022. Ruuhkaa ei ole, sillä työvoimapulan vuoksi useampi kuin viides hoivakodin huoneista on tyhjillään.

Lukemat ovat karuja kaikkialla muuallakin. Tyhjiä hoivakotipaikkoja on Uudenmaan alueella pelkästään yrityksillä noin 450, selviää yksityistä sosiaali- ja terveysalaa edustavan Hyvinvointiala Hali ry:n tiedoista.

Esperi Caren kahdeksassa asumispalveluyksikön paikoista Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla noin 40 on tyhjillään.

”Syy on pelkästään se, että emme ole saaneet henkilöstöä rekrytoitua. Vielä parisen vuotta sitten ongelma oli pikemminkin se, että paikkoja oli, mutta ei tulijoita”, sanoo Uudenmaan aluepäällikkö Marjut Rantanen Esperin ikäihmisten palveluista.

Hoivakotiin ei siis pääse välttämättä edes kiireellisissä tapauksissa, vaan vanhuksia sijoitetaan esimerkiksi sairaaloiden päivystyksiin.

HS on kertonut päivystysten vaikeasta tilanteesta useasti aiemmin lähipäivinä.

Vanhusten hätä näkyy myös julkisella puolella, sanoo pohjoisen palvelualueen johtaja Riina Lilja Helsingin kaupungilta.

”Tällä hetkellä sulkupäätöksellä on hoivayksiköissä 43 paikkaa Helsingissä. Kaksi yksikköä on kokonaan kiinni. Tämä on ilmiönä tosi huolestuttava, ja tilanne on heikentynyt tämän vuoden aikana”, Lilja sanoo.

Sulkupaikoilla tarkoitetaan tyhjiä vuodepaikkoja.

Ensi vuonna hoitajamitoitus kiristyy entisestään: lain mukaan 1. huhtikuuta mennessä jokaista asiakasta kohti on oltava työvuorossa vähintään 0.65 hoitajaa ja 1. joulukuuta mennessä 0.7 hoitajaa.

Tämä huolestuttaa Liljaa.

”Se tarkoittaa, että valmiiksi niukka resurssi kohdennetaan entistä harvempien hoitoon.”

”Tilanne tulee pahenemaan entisestään”, ennakoi myös Rantanen.