Puheet lämmitetyistä teltoista espoolaisen päivystyksen edessä paljastavat vauhdin, jolla työvoimapulasta kärsivä hyvinvointivaltio on ajautumassa vaikeuksiin, kirjoittaa kaupunkitoimituksen esihenkilö Lari Malmberg.

Jorvin sairaalan päivystys on pahasti ruuhkautunut. Sama ongelma on levinnyt ympäri Suomea.

”Kohta mennään tilanteeseen, että päivystysten eteen joudutaan laittamaan lämmitettyjä telttoja.”

Näin sanoi Hus Akuutin toimiala­johtaja Maaret Castrén HS:lle tiistaina. HS kertoi samassa artikkelissa, että ambulanssit eivät ole pystyneet tuomaan akuuttia hoitoa tarvitsevia potilaita Jorvin päivystykseen kymmeneen päivään. Taustalla on terveyden­hoidon ankara työvoima­pula.

Ihan telttasairaalatilanteessa ei taideta todellisuudessa vielä olla, mutta Castrénin vertauskuva on pysäyttävä.

Se tuo mieleen uutiskuvat maailman kriisialueilta. Sodista ja luonnonkatastrofeista. Sieltä jostain kaukaa.

Eihän tällaisen pitänyt olla mahdollista pohjoisessa hyvinvointivaltiossa?

Puhe Suomen pahenevasta työvoimapulasta on muistuttanut 2000-luvulla huolestuttavalla tavalla globaalia keskustelua ilmastonmuutoksesta. Television ajankohtaisohjelmissa vierailevien asiantuntijoiden otsat kurtistuvat huolestuneille rypyille, mutta todellisiin ratkaisuihin ei niiden kipeyden vuoksi kukaan tunnu olevan valmis.

Suomi unissakävelee kohti hyvinvointivaltion kriisiä kuten maailma unissakävelee kohti ilmaston peruuttamatonta muutosta.

Siitä, onko kriisi jo nyt päällä, voi edelleen olla montaa montaa mieltä. Se on kuitenkin selvää, että hyvältä ei näytä.

Työvoimapula ei koske vain sairaaloita, terveyskeskuksia, kotihoitoa ja vanhainkoteja. Se levittäytyy yhteiskunnan kriittisille aloille kuin tulva. Kuten usein, ilmiö näkyy voimakkaimmin ja ensimmäisenä Helsingissä.

Uudenmaan te-toimistosta kerrotaan, että pula varhaiskasvatuksen työntekijöistä on jo niin paha, että se hidastaa paikoin vanhempien palaamista työelämään.

Erityisopettajia etsitään kivien ja kantojen alta.

Metro, jonka kuukausilipun hinta nousee koko ajan kohisten, kulkee kuljettajapulan vuoksi toistuvasti niin harvoilla vuoroväleillä, ettei sitä meinaa enää metroksi tunnistaa.

Työvoimapula kiusaa koko maata, mutta Helsingin seudulla avoimien työpaikkojen lukumäärä on huomattavasti muuta maata suurempi.

Julkisen sektorin ohella sama ilkeä ongelma piiskaa yksityistä sektoria ja lyö näin esteitä Suomen talouskasvun tielle.

Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla lukuisat ravintolat ovat tänäkin vuonna joutuneet pitämään työvoimapulan vuoksi oviaan kiinni, vaikka kysyntää palveluille olisi.

Työvoimapulasta tekee niin ongelmallisen se, että yhteiskunta on verkosto. Kun sen yksi lenkki pettää, vaikutukset tuntuvat kaikkialla.

Yksi syy siihen, miksi Helsinkiin on vaikea saada maan sisäistä muuttoa pienipalkkaisemmille aloille, on asumisen korkeat kustannukset. Taloustieteilijöiden mukaan tehokkain lääke hillitä asuntojen hintojen nousua on rakentaa niitä roimasti lisää.

Paha vain, että rakennusala on kärsinyt... niin, työvoimapulasta.

Koska ongelma koskee koko Suomea, kuntapäättäjien mahdollisuudet ratkaista sitä, ovat rajalliset. Katseet kohdistuvatkin nyt kevään vaaleihin, jonka voittajat pääsevät muodostamaan seuraavaa hallitusta.

Tilastokeskuksen tietojen mukaan Uudellamaalla 52 prosenttia yrityksistä raportoi syksyllä kärsivänsä rekrytointiongelmista. Vielä kymmenisen vuotta sitten vastaava luku oli 28 prosenttia. Kehityksen vauhti on huolestuttavaa.

Päättäjien pitäisi ensin luoda koherentti kuva siitä, mistä työvoimapula johtuu. Koronakriisin laineet selittävät tilannetta osin, mutta vain osin. Tähän kysymykseen myös HS tulee etsimään vastauksia lähiviikkoina.

Kun kuva on selvä, on aika siirtyä ratkaisuihin.

Jonkinlainen yhdistelmä maan sisäistä muuttoa ja maahanmuuttoa lienee osa pelastuspakettia.

HS kertoi viime lauantaina mongolialaisesta sairaanhoitajasta, joka ajautui maahanmuuttoviraston kanssa kafkamaiset mittasuhteet saavuttaviin ongelmiin. Jos hyvinvointivaltio halutaan säilyttää, asenteet maahanmuuttoon on asiantuntijoiden mukaan pakko päivittää.

Toinen kriittinen kysymys koskee maan sisäistä muuttoa ja aluepolitiikkaa. Talouskasvu syntyy globaalisti nyt kaupungeissa ja siksi juuri sinne tarvitaan myös työntekijöitä. Jos kaupunkien rahantekokone hyytyy, siitä kärsii koko maa. Niin voimakkaasti menestyvämmät kunnat tukevat valtion määräämien rahasiirtojen kautta köyhempiä alueita.

Suomessa kaupunkipolitiikka on ollut tästä huolimatta koko 2000-luvun kovin ohutta. Lähitulevaisuudessa vastaan voi tulla vielä vaikeita kysymyksiä siitä, onko koko maan asuttuna pitäminen enää mahdollista nykymuodossaan.

Toisella puolella on nimittäin uhkakuva lisääntyvästä tunteesta, jossa suuri osa väestöstä ei enää koe saavansa verorahoilleen vastinetta. Hyvinvointivaltion oikeutuksen kannalta tätä on pakko välttää viimeiseen asti.

