Helsingin kaupungin päätös sulkea leikkipuistoja aiheutti irtisanomisien tulvan.

Helsingin kaupungin ilmoitus 39 leikkipuiston sulkemisesta on aiheuttanut lukuisia irtisanoutumisia niiden työntekijöiden joukossa, joita työnantaja on siirtämässä henkilöstöpulasta kärsiviin päiväkoteihin.

Helsinki ilmoitti itsenäisyyspäivän jälkeen, että syksyllä aloitetut lyhyet sulkujaksot leikkipuistoissa muuttuvat puolen vuoden suluksi kevätkaudella.

Työnantajan ilmoitus on aiheuttanut liikehdintää leikkipuistojen noin 200 työntekijäjoukossa. Ammattijärjestö Jyty Metropolin puheenjohtaja Kaisa Soininen on saanut kaupungilta tiedon, että toistakymmentä työntekijää on jo sanoutunut irti.

”Viime vuonna leikkipuiston työntekijöistä lähti pois kolme, joten ero on huomattava”, Soininen sanoo.

Ammattijärjestö JHL:n pääluottamusmies Jaana Kesäsen mukaan huolestuneita yhteydenottoja on tullut lukuisia viimeviikkoisen ilmoituksen jälkeen.

Työntekijäpuolella kaupungin päätöksiä pidetään hölmöläisen peiton jatkamisena. Kun varhaiskasvatuksessa on krooninen työvoimapula ja päiväkotien lakisääteinen toiminta halutaan varmistaa, viedään työntekijät avoimesta leikkipuistotoiminnasta.

”Sen sijaan, että meillä olisi yksi rikkinäinen järjestelmä, meillä onkin kohta kaksi rikkinäistä järjestelmää”, summaa tilannetta Kesänen.

Viimeisin käänne eli kolmannen sektorin värvääminen leikkipuistojen avuksi näyttää helpottavan pienten koululaisten iltapäivätoimintaa, muttei kaikille avoimien leikkipuistojen toimintaa. Soinisen mukaan järjestöt palkkaavat omat työntekijänsä, ja toiminta keskittyy joko niiden omiin tiloihin tai kouluihin, myös joihinkin leikkipuistoihin.

Kolmannen sektorin ratkaisut eivät siten auta avaamaan kaikkia sulkulistalla olevia 39 leikkipuistoa. Yksityiskohdat näistä järjestelyistä tarkentuvat lähipäivinä.

Avoin maksuton leikkipuistotoiminta on ollut yksi Helsingin ylpeyden aiheista. Sitä on esitelty ulkomaisille vieraille jo vuosia, kertoo puheenjohtaja Kaisa Soininen.

Koululaisten iltapäivätoiminta on maksullista, ja näihin suljettuihin ryhmiin on ilmoittauduttava erikseen. Kaupunki on nyt ratkaisemassa tätä perusopetuslain mukaista toimintaa, ja ratkaisun myötä avoin leikkitoiminta jää paitsioon.

”On surullista, että kriisiytynyttä tilannetta päiväkodeissa tekohengitetään ihmisillä, jotka ovat kenties kymmeniä vuosia työskennelleet nimenomaan avoimissa leikkipuistoissa”, Soininen sanoo.

Jyty Metropol on lähettänyt työnantajalle kannanoton, jossa se moittii kaupunkia lyhytnäköisestä henkilöstöpolitiikasta. Ammattijärjestöjen tietojen mukaan siirroissa ei aina ole edes huomioitu työntekijän terveydentilaa.

”Meille on tullut yhteydenottoja työntekijöiltä, jotka ovat aikanaan siirtyneet erilaisista syistä päiväkodista leikkipuistoon. Heitäkin on siirretty takaisin, ja he kokevat tilanteen todella kurjana”, Kesänen kertoo.

Päiväkodeissa työntekijöiden on muun muassa kyettävä nostelemaan tai pukemaan lapsia tai tekemään muita erilaisia toistuvia tehtäviä, joita ei leikkipuistoissa ole.

Irtisanoutuneet työntekijät ovat ammattijärjestöjen tietojen mukaan siirtyneet joko yksityisen työnantajan palvelukseen tai sote-alan tehtäviin.

”Pandemian aikana, kun leikkipuistot olivat kiinni, leikkipuistojen lähihoitajia siirrettiin muun muassa kotihoitoon. Siitä on jäänyt muistijälki, että tämäkin työpaikka voisi olla mahdollinen”, Kesänen tietää.

Yhteydenottoja on tullut myös työsuojeluvaltuutetuille. Kesäsen mukaan osa henkilöstöstä kokee, että heitä painostetaan siirtymään päiväkotiin, vaikka he eivät sinne halua mennä.

”Työ leikkipuistoissa ja päiväkodeissa on hyvin erilaista, vaikka molemmissa työskennellään lasten kanssa.”

Järjestöjen edustajilla riittää ymmärrystä henkilöstöpulan kanssa kamppailevaa työnantajaa kohtaan, mutta toiveena on, että tilannetta yritettäisiin ratkaista toisella tavalla.

Helsingin Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Satu Järvenkallas on perustellut HS:lle aiemmin siirtoja pakon edessä tehdyiksi. Helsingissä on päiväkoteja, joihin ei ole yrityksistä huolimatta edelleenkään saatu palkattua lain vaatimaa määrää ammattilaisia. Siirtämällä työvoimaa leikkipuistoista päiväkoteihin kaupunki yrittää turvata lakisääteisen varhaiskasvatuksen lapsille.