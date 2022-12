Poikkeuksellinen lumentulo jatkuu lähipäivinä. Helsingin kaupunki on tilannut lisää kalustoa lumitöihin, mutta varoittaa silti lumitöiden viivästymisestä.

Koko kaupungin kunnossapitokalusto siivoaa parhaillaan lumipyryn jälkiä, tiedottaa Helsingin kaupunkiympäristön toimiala.

Lunta on satanut Helsinkiin poikkeuksellisen paljon ja lisää on lähipäivinä luvassa, sillä lumisadetta on luvassa jälleen tänään torstaina.

Lumitöissä on siirrytty ”poikkeusolojen” aikaan eivätkä normaalien talviolosuhteiden mukaiset toimenpideajat ole tällä hetkellä voimassa.

Normaalisti käytössä on yhteensä noin 300 yksikköä kuorma-autoja, monitoimikoneita, traktoreita ja muuta kalustoa.

Nyt kaupunki on tilannut lisää kalustoa katujen auraamiseen. Niidenkään avulla lumitöitä ei kaupungin mukaan pystytä hoitamaan samassa ajassa kuin normaalioloissa, kaupungilta varoitetaan.

Etenkin asuntokatujen aurauksessa on viivettä. Mikäli uusi lumipyry alkaa, asuntokatujen auraus jätetään kesken ja aurat palaavat pää- ja joukkoliikennekaduille.

Apuja tarvitaan etenkin lumen kuljettamiseen.

Helsingissä on joulukuun puoliväliin mennessä ajettu lumenvastaanottopaikolle yli 1 400 kuormaa lunta. Tämän vuoden tammikuun aikana lunta ajettiin yhteensä 2 045 kuormaa.

Haagaan ja Mäntymäen kentälle on avattu tilapäiset lumenvastaanottopaikat. Hernesaaren merivastaanottopaikka on jouduttu ottamaan ympärivuorokautiseen käyttöön kolmen vuorokauden ajaksi, kaupungilta kerrotaan.

Lumi vaikeuttaa myös pysäköintiä. Kaupunki valmistelee Hietalahdentorin ottamista käyttöön väliaikaiseksi asukaspysäköintipaikaksi.

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu on tällä hetkellä erittäin ruuhkainen.

Palautetta talvikunnossapidosta voi jättää verkkosivujen kautta. Kaupunki kuitenkin varoittaa, ettei palautteen jättäminen nopeuta auran saapumista asuntokadulle.

Kadut hoidetaan ennalta määritellyn hoitoluokituksen mukaan.