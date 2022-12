15-17-vuotiaiden nuorten epäillään tehneen törkeän ryöstön vakavaa väkivaltaa ja pippurikaasua käyttämällä.

Alaikäisiä nuoria epäillään törkeästä ryöstöstä Tikkurilassa.

Itä-Uudenmaan poliisissa on ollut tutkittavana törkeänä ryöstönä ja rahanpesuna tutkittava rikoskokonaisuus, jonka esitutkinta on valmistumassa lähiaikoina.

Poliisi tiedotti asiasta torstaina.

”Tapahtumat sijoittuvat Vantaan Tikkurilaan, jossa asianomistaja ryöstettiin 6. joulukuuta yöllä vakavaa väkivaltaa ja pippurikaasua käyttämällä. Asianomistajalta anastettiin matkapuhelin, päällystakki sekä lompakko”, kertoo nuorten tutkintaryhmän tutkinnanjohtaja rikoskomisario Sampsa Aukio tiedotteessa.

Tapahtumapaikalle sattunut sivullinen henkilö oli soittanut hätäkeskukseen. Poliisin partion saapuessa paikalle epäilty kaksikko oli ehtinyt poistua jo paikalta.

”Epäiltyjen jäljille päästiin vielä saman yön aikana ja heidät otettiin kiinni rikoksesta epäiltynä törkeään ryöstöön ja toimitettiin Vantaan poliisivankilaan. Epäillyille tehdyssä turvallisuustarkastuksessa heidän hallustaan löytyi asianomistajalta aiemmin anastettua omaisuutta”, Aukio jatkaa.

Tapauksen tutkinta on edennyt poliisissa nopeasti ja asiassa on kuultu useita henkilöitä. Esitutkinnan aikana yksi epäilty henkilö on ollut vangittuna ja kolme henkilöä on ollut pidätettynä.

Aukio kertoo HS:lle, että neljästä epäillystä kahta epäillään törkeästä ryöstöstä ja kahta rahanpesusta. Epäillyistä yksi on täysi-ikäinen, muut ovat 15-17 -vuotiaita. Törkeästä ryöstöstä epäillyt ovat 15-17 -vuotiaita.

Törkeästä ryöstöistä epäillyistä nuorilla on myös muita rikosepäilyjä. Aukio ei tarkenna, minkälaisista rikosepäilystä on kysymys.

”Nyt tutkittavana oleva törkeä ryöstö on selvästi vakavampi rikos kuin nuorten muut rikosepäilyt”, Aukio sanoo.