Soininvaara: Helenin on nopeasti pohdittava, voitaisiinko helsinkiläisille myydä sähköä muita halvemmalla

Helsingin energiayhtiö Helenin hallituksen puheenjohtaja Osmo Soininvaara (vihr) sanoo, että sähkön hinnoittelulle on tehtävä jotakin ja asiaa on pohdittava nopeasti.

Helsingin energiayhtiön Helenin hallituksen puheenjohtaja Osmo Soininvaara (vihr) katsoo, että Helenin on pohdittava, voiko Helen muuttaa hinnoittelua niin, että helsinkiläisille myytäisiin edullisempaa sähköä kuin muille. Kuluttaja-asiamies katsoi, että Helenillä on mahdollisuus tällaiseen hinnoitteluun.

Helsingin energiayhtiö Helen on kieltäytynyt myymästä Helsingin asukkaille edullisempaa sähköä kuin muualle maahan. ”Kokkolan mallin” mukaan pikkukunnissa on asetettu omille asukkaille sähkön hintakatto.

”Me myymme samalla hinnalla kaikkialle. Muuten syrjisimme muita, kun valtaosa asiakkaistamme on muulla kuin Helsingissä”, toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckström kommentoi yhtiön linjaa HS:n artikkelissa torstaina.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) kuluttaja-asiamies Katri Väänänen katsoi kuitenkin samassa HS:n artikkelissa, että Helenillä olisi mahdollisuus myydä Helsingin edullisempaa sähköä kuin muualle maahan. Hänen mukaansa eri paikkakunnilla asuvien asiakkaiden erilainen kohtelu ei ole laitonta.

”Meidän näkemyksemme mukaan laki ei tule vastaan, jos omistaja haluaa kohdella asiakkaita eri tavoin asuinpaikkakunnan mukaan”, Väänänen sanoi.

Helenin hallituksen puheenjohtaja Osmo Soininvaara kommentoi kuluttaja-asiamiehen linjausta, että Helenin on nyt pohdittava, voiko sähköä hinnoittelua muuttaa niin, että Helsingin asukkaille myytäisiin edullisempaa sähköä kuin muualle maahan.

”Hinnoittelulle on tehtävä jotakin ja asiaa on pohdittava nopeasti”, Soininvaara sanoo HS:lle.

Hän ei kuitenkaan kerro, minkälaisella aikataululla Helen mahdollisesti tekisi asiassa päätöksiä.

Soininvaara muistuttaa kuitenkin, ettei Helenin talouden kannalta sähkön hinnoittelun muuttaminen helsinkiläisille edullisemmaksi ole kuitenkaan yksinkertaista.

”Helenin sähköasiakkaissa 72 prosenttia on muualla kuin Helsingissä asuvia. Jos helsinkiläisille myytäisiin halvempaa sähköä, menettäisimme Helsingin ulkopuolella asuvia asiakkaita. On pohdittava, minkälainen vaikutus muutoksella olisi Helenin tulevaisuuteen. Toisaalta jos sähkön hintaa alennetaan helsinkiläisiltä, mutta ei esimerkiksi espoolaisilta, minkälainen vaikutus sillä on naapurisopuun”, Soininvaara katsoo.

Helenin sähkön hinnoittelun nosti julkisuuteen kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell HS:n studiokeskustelussa maanantaina. Hän katsoi, että jokaisen energiayhtiön olisi viimeistään nyt syytä tarkastella omaa hinnoitteluaan ja miettiä niitä keinoja, joilla tavallisten ihmisten ahdinkoa voisi helpottaa.

Hän sanoi, että etenkin Helenin kaltaiset yhtiöt, joilla on paljon omaa sähköntuotantoa ovat merkittäviä vallankäyttäjiä.

