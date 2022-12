Sunnuntaista lähtien lämpötila on ennusteen mukaan plussalla. Vesisateita on myös tulossa.

Sää lauhtuu ennusteen mukaan selvästi pääkaupunkiseudulla ja lämpötila nousee plussalle sunnuntaista alkaen. Jalkakäytävät muuttuvat samalla liukkaaksi.

Ilmatieteen laitoksen torstai-illan ennusteen mukaan pääkaupunkiseudulla on perjantaina vielä päivälläkin kuusi-seitsemän astetta pakkasta. Sen jälkeen sää alkaa lauhtua.

”Lauantaina päivällä on yksi-kaksi astetta pakkasta. Sunnuntaina varhain aamulla sataa muutama sentti lunta. Sunnuntaina puolestapäivästä eteenpäin lämpötila on muutamaan asteen plussalla ja sateen olomuoto on muuta kuin lunta”, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jari Tuovinen kertoo.

Ensi viikolla perjantaihin jouluaaton aattoon saakka lämpötila on ennusteen mukaan päivittäin plussan puolella.

”Maanantai-iltana on ennusteen mukaan tulossa suuri sadealue. Voi olla, että se alkaa lumisateena. Sade muuttuu kuitenkin nopeasti räntäsateeksi ja sitten vesisateeksi. Vesisade alkaa uudelleen tiistaina ja se kestää koko iltapäivän. Keskiviikkona Helsingin keskustassa saattaa olla jopa viisi astetta lämmintä.”

Alkuviikon lumikaaoksessa jalankulkijoillakaan ei ollut helppoa paikoitellen liikkua. Jos keli lauhtuu, jalankulkijoiden liikkumisessa on jälleen haasteita.

”Jalkakäytävät muuttuvat hyvin liukkaiksi, jos sää lauhtuu. Tuolloin on oltava varovainen.”

Helsingin Kaisaniemessä lumen syvyys oli torstaina 34 senttiä. Lumipeite ei ole kuitenkaan hupenemassa kokonaan pois, vaikka pääkaupunkiseudulla sataisi vettä lähipäivistä alkaen.

”Vesisade painaa lunta tiiviimmäksi. Tämä voisi hävittää noin kymmenen senttiä lumen syvyydestä. Sulaminen voisi hävittää myös kymmenen senttiä syvyydestä. Lunta on niin paljon, ettei se häviä kokonaan pois.”

Sään ääri-ilmiöt koettelevat pääkaupunkiseutua, jos ennuste toteutuu. Runsas lumentulo vaihtuu nopeasti vesisateisiin. Meteorologi Tuovinen ei kuitenkaan pidä alkutalven säätä täysin poikkeuksellisena.

”Tällaisia talvia on ollut aikaisemmin. Vähän erikoinen sää on ollut, kun marraskuun puolivälistä lähtien on ollut keskimääräistä kylmempää.”

Lue lisää: ”Helsinki on poikkeus­tilassa runsaan lumen­tulon vuoksi” – Aamuun mennessä tulee muutama sentti lisää

Lue lisää: Kuva näyttää, kuinka paljon Helsinkiin satoi lunta vain parissa päivässä

Lue lisää: HSY varoittaa: Jätteiden tyhjennys viivästyy lumen vuoksi