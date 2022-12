Helsinkiin on nousemassa ensimmäinen hirsikerrostalo

Hirsitaloon on suunniteltu parikymmentä vapaarahoitteista omistusasuntoa.

Helsingin Oulunkylään kuuluvalle Patolan asuinalueelle nousee tulevaisuudessa kaupungin ensimmäinen hybridirakenteinen hirsikerrostalo, jos suunnitelmat toteutuvat.

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta päätti joulukuun puolenvälin tienoilla varata hankkeelle tontin Oulunkylän liikuntapuiston tuntumasta. Tonttivaraus on voimassa vuoden 2024 loppuun asti.

Asukkaille seitsemänkerroksinen hirsikerrostalo tarjoaa muusta asuntotuotannosta poikkeavan asuinympäristön. Tähän saakka hirrestä on Helsingissä rakennettu pientaloja.

Tosin pelkkää puuta suunniteltu talo ei ole. Kantavana ja jäykistävänä ytimenä siinä on teräsbetonirunko.

Havainnekuva hirsikerrostalon asunnosta. Jokaisessa asunnossa on näkymät kahteen suuntaan suurista ikkunoista ja paljon puupintaa.

Rakennukseen on kaavailtu 22 vapaarahoitteista omistusasuntoa, joista 16 on vähintään kahden makuuhuoneen perheasuntoja. Huoneistojen keskipinta-ala on noin 70 neliötä.

Asunnoista on tarkoitus tehdä muuntojoustavia siten, että suuret asunnot voidaan tarvittaessa jakaa esimerkiksi kahdeksi pienemmäksi asunnoksi.

Havainnekuvissa asuntoja hallitsevat lattiasta kattoon yltävät ikkunat ja puupinta, jota sisätiloissa on runsaasti näkyvillä.

Hirsitaloprojekti on osa Helsingin Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaa, jossa rakennuttajilla on mahdollisuus saada hankkeelle kaupungin asiantuntijoiden tukea.

Ohjelman tavoitteena on lisätä kerrostaloasumisen laatua, houkuttelevuutta ja uusia yksilöllisiä ratkaisuja.

Helsingin kaupunkiympäristöstä vastaava apulaispormestari Anni Sinnemäki (vihr) iloitsi hirsirakentamisen hyödyntämisestä kuvapalvelu Instagramissa julkaisemassaan päivityksessä.

”Hirsi on ilmaston ja ympäristön kannalta erinomainen rakennusmateriaali, ja hirsirakentamiseen palaaminen on yksi hyvä keino vähentää rakentamisemme päästöjä.”

Kaupunkiympäristölautakunta arvioi, että arkkitehtitoimisto Inaron suunnittelemalla hirsitalolla on uutuusarvoa, minkä lisäksi se täyttää muun muassa Helsingin asuntopoliittiset ja kestävän kehityksen tavoitteet.