Ensihoitajat joutuvat kuljettamaan kiireettömän hoidon potilaita päivystyksiin jonon jatkoksi, kun muu terveydenhuolto ei pysty hoitamaan potilaita.

Terveydenhuollon nykyinen ylikuormitus on muuttanut ensihoidon liikkuvaksi terveysneuvonnaksi. Näin kuvailee havaintojaan Espoossa työskentelevä ensihoitaja.

Tilanne on sakannut jo pitkään. Kun ihmiset eivät pääse heille kuuluvan hoidon pariin, he soittavat yhä herkemmin hätänumeroon.

Hälytystehtäviä on koko ajan enemmän ja niistä valtaosa on kiireettömiä. Ensihoidon käynneistä yhä suurempi osa on sellaisia, jotka eivät johda potilaiden kuljetuksiin.

Käytännössä ensihoitajat siis kiertävät sellaisten potilaiden luona, joilla ei ole todellista akuuttia hätää. Samalla tämä johtaa siihen, että ne potilaat, jotka tarvitsevat apua akuuttiin hätään, voivat joutua odottamaan.

Ensihoidon on tarkoitus olla akuuteimman hädän hoito, mutta yhä useammin ambulanssin työntekijät antavat neuvontaa kroonisen kivun ja perussairauksien kanssa kamppaileville.

”Voi olla että Kirkkonummelta joudutaan ajamaan ambulanssi Etelä-Espooseen esimerkiksi elvyttämään, kun me olemme kertomassa potilaille ja omaisille kuinka terveyskeskukset eivät vedä”, hoitaja kertoo.

Henkilön työn luonteen ja aseman vuoksi hän esiintyy haastattelussa nimettömänä.

HS on kertonut viime aikoina useissa artikkeleissa terveydenhuollon kuormituksesta. Erityisesti keskusteluun on viime päivinä noussut päivystysten tilanne.

Päivystyksistä on kerrottu myös esimerkkejä ensihoidon kuormituksesta.

Ensihoitajan mukaan muutos esimerkiksi kuuden vuoden takaiseen tilanteeseen on dramaattinen. Jos nyt keikoista yli puolet on Länsi-Uudellamaalla sellaisia, josta potilasta ei oteta kyytiin, kuusi vuotta sitten näitä oli vain yksi kolmasosa.

Ihmiset soittavat hätänumeroon esimerkiksi kroonisten sairauksien tai esimerkiksi lääkityksen toimimattomuuden vuoksi. Hätänumeroon soitettaessa tilanne on usein ehtinyt pitkittymään ja oireet pahentua.

”Tätä ongelmaa ei olisi, jos potilas olisi päässyt kaksi viikkoa aikaisemmin terveysasemalla konsultoimaan lääkäriä.”

Yksi ensihoitoa isosti kuormittavista tekijöistä on myös työntekijöiden oikeusturva ja potilaiden epävarma vointi.

Hoitajan mukaan jokaisessa vuorossa tulee vastaan potilaita, joilla ei ole silmin nähden mitään hätää, mutta on pakko viedä päivystykseen, jos on olemassa minkäänlaista riskiä.

Hoitajan mukaan esimerkiksi iäkäs yksinasuva vanhus, jolla on jalka kipeä voi olla kaatumisvaarassa.

”Hän on minun vastuullani niin kauan, että keksin ratkaisun, eikä meillä ole mitään muuta paikkaa mihin heitä viedä kuin päivystys. Sitten heidät kuljetetaan jonon jatkeeksi. Siellä he istuvat pahimmillaan päiviä, kunnes todetaan olevan kyseessä terveyskeskuksessa hoidettava krooninen vaiva.”

Jorvin päivystyksessä on ollut tilanteita, joissa ambulansseja on hallissa jonoksi asti odottamassa, että potilaat saataisiin sisälle. Ensihoitajat siis hoitavat vuodehoitoa tarvitsevia potilaita sairaalan pihassa, sen sijaan että he ajaisivat hälytystehtäviä.

Osa hälytystehtävistä ovat vain puhdasta terveysneuvontaa. Näillä keikoilla ensihoitajat joutuvat pahoittelemaan perusterveydenhuollon jonoja ja toisinaan käymään omaisten kanssa vaikeita keskusteluja.

Joskus kiireettömiä potilaita viedään päivystykseen puhtaasti siitä syystä, että omaiset vaativat.

Kiireettömien tehtävien kasvava määrä on jo johtanut läheltä piti -tilanteisiin ja pitkittyneeseen kipuun. Esimerkiksi murtumapotilaat ovat joutuneet hoitajan mukaan odottamaan kohtuuttomia aikoja ambulanssia. Yhtään kuolemantapausta, joka olisi johtunut kiireettömien potilaiden hoitamisesta, ei ole kuulemma tapahtunut. Ainakaan vielä.

”Kyllä me ollaan tosi turhautuneita kaikki. Tuntuu että emme voi tehdä sitä työtä, mihin meidät on koulutettu kun ollaan jatkuvasti tekemässä muuta.”

Kiireisimmät tehtävät pystytään ensihoitajan mukaan edelleen priorisoimaan.

Silloin vanhuksia saatetaan joutua siirtämään ambulanssista pyörätuolissa päivystyksen aulaan odottamaan tai jopa toiseen ambulanssiin eri tiimin luo. Yhdessä ambulanssissa on voinut kerralla olla kaksi tai kolmekin eri keikan potilasta.

”Kyllä niitäkin tulee, että meillä on kiireetön potilaskyydeissä ja mennään ajamaan kiireellistä keikkaa.”

Mitä tilanteelle voidaan tehdä?

Yksi konkreettinen asia, joka ensihoitajan mukaan helpottaisi akuutin hoidon tilannetta, olisi hätäkeskuslaitokselle taatut työkalut tehtävien priorisointiin. Kaikki soittajat kun eivät hänen mukaansa ole sellaisia, jotka tarvitsisivat viranomaisia paikalle.

Ratkaisuja päivystysten kuormitukseen on tarkoitus etsiä myös poliittisella tasolla. Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Daniel Sazonov (kok) on kutsunut koolle Husin ja pääkaupunkiseudun sote-johdon käsittelemään asiaa.

