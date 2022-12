Areenahanke on katkaissut välit myös Mabetex-rakennusyhtiöön.

Vantaan kaupunki harkitsee ostavansa Kivistön jättiareenalta harjoitustunteja koululaisten liikuntatarpeisiin ja paikallisten urheiluseurojen käyttöön.

Ostot voisivat kaupunginjohtaja Ritva Viljasen mukaan olla puolesta miljoonasta miljoonaan euroon vuodessa. Yhtiön osakkeita Vantaa ei osta eikä kaupunki lähde takaamaan hankkeen lainoja.

Kivistön 3.3. areenan projektinjohtaja Esa Sillanpää puhuu jo alustavasta sopimuksesta, mutta kaupunginjohtajan mukaan niin pitkällä ei vielä olla.

”Me käsittelemme maanantaina kaupunginhallituksessa aiesopimuksen periaatteita, jotta sen valmistelu voisi käynnistyä”, Viljanen muotoilee.

Hän itse kannattaa kaupungin tuntiostoja areenasta, koska silloin kaupunki voisi välttyä joidenkin liikuntatilojen rakentamiselta, ja palvelutaso nousisi silti.

”Jos näin iso halli Kivistöön toteutuu, kyllä meidän täytyy sen toimintaan osallistua”, Viljanen sanoo.

Projektinjohtaja Sillanpää on vakuuttunut 130 miljoonan euron hankkeen toteutumisesta. Sillanpään mukaan rakennusurakasta neuvotellaan parhaillaan kolmen kotimaisen rakennusyhtiön kanssa.

”Rakennusyhtiö Mabetex on poissa pelistä. Me ajauduimme konfliktiin heidän kanssaan, ja totesimme yhtiön liian epämääräiseksi”, Sillanpää sanoo.

Mabetex on Sveitsiin rekisteröity Kosovon entisen presidentin perustama kansainvälinen rakennusyhtiö.

Ilta-Sanomien haastattelussa muutama viikko sitten Sillanpää vielä mainitsi qatarilaisen yrityksen olevan yksi mahdollisuus hankkeen rahoittajaksi, mutta HS:lle Sillanpää sanoo, ettei areenayhtiö missään vaiheessa ole neuvotellut suoraan qatarilaisten kanssa.

”Se oli konsultti, joka esitteli meille rakentajaksi Mabetexia ja siinä yhteydessä rahoitusvaihdoksi esiteltiin qatarilaista yhtiötä. Emme saaneet vahvistusta, oliko tämä rahoitusvaihtoehto todellinen”, Sillanpää sanoo.

Sillanpää on luottavainen, että suomalaisten rakennusyhtiöitten kanssa neuvottelemalla myös rahoituskontaktit järjestyvät.

”Kyllä me myös kansainvälistä rahoitusta haemme.”

Hankkeen koko on kasvanut suunnittelun aikana 64 000 kerrosneliöön.

Areenaa on tarkoitettu sekä jalkapallo-otteluiden, mutta myös yritystapahtumien ja konserttien keskuspaikaksi. Kongressihotelliin on tulossa huoneita noin 250.

Matkanvarrella on areenan ravintolamaailma on monipuolistunut. Areenan ja hotellin kylkeen on soviteltu viisikerroksinen parkkihalli, jossa autopaikkoja on tuhannelle autolle. Pysäköintilaitoksen maanvuokrasopimus on 40 vuotta.

Vantaan kaupunki on jo hyväksynyt maanvuokrasopimukset hankkeelle siten, että ne allekirjoitetaan, kun asemakaavamuutos tulee voimaan. Vantaan kaupunginvaltuusto käsittelee kaavamuutosta maanantaina.

Kaupungin mahdollisuudet hyödyntää uutta hallia ovat vielä hakusessa. Toimialakohtaisessa selvityksessä ilmenee, että koulujen ja päiväkotien näkökulmasta areenan sijainti on niin hankala, ettei se soveltuisi päivittäiseen liikuntaan.

”Kasvatuksen ja oppimisen osuus Areenan päivittäisessä liikuntakäytössä koskisi näin ollen tilapäisvuorojen hankintaa erityisliikuntatilana lähialueen varhaiskasvatuksen toimipisteille, kouluille ja oppilaitoksille”, selvityksestä ilmenee.

Kaupunkikulttuurin toimiala on haarukoinut myös mahdollisuuksia ostaa liikuntatilaa seurojen käyttöön. Areenayhtiö ei ole neuvotellut esimerkiksi paikallisten jalkapalloseurojen kanssa.

”Me emme ole ottaneet seuroihin yhteyttä. Se on sitten Palloliiton asia. Me teemme kuitenkin kuitenkin Uefa 4 -tason areenan, jota voi käyttää jalkapallon suurtapahtumiin”, Sillanpää sanoo.

Kaupunki haarukoi myös areenan käyttämistä skeitti- ja scoottitoimintaan ja Taidemuseo Artsin väistötilaksi, kun sen omat tilat Myyrmäessä ovat rakennustyömaana vuosina 2026-2030.