Ilmatar tähtää reippaaseen kasvuun.

Tuuli- ja aurinkovoimayhtiö Ilmatar on nimennyt uudeksi toimitusjohtajakseen Helsingin energiayhtiö Helenin entisen johtajan Juha-Pekka Weckströmin, 52. Weckström siirtyy Ilmattaren johtoon vuodenvaihteessa.

Ilmattaren hallituksen puheenjohtaja Kalle Pykälä kommentoi yhtiön tiedotteessa, että tavoitteena on entistä kovempi kasvu.

”Uuden mittaluokan tavoittaminen edellyttää uudenlaista johtajuutta”, Pykälä kommentoi.

Ilmatar on viime vuosina toteuttanut yhteensä miljardin euron investoinnit uusiutuvaan energiaan.

Helenin jättänyt Weckström sanoo siirtyvänsä innostuneena suomalaisen kasvuyhtiön toimitusjohtajaksi. Ilmatar on hänen mielestään hyvissä asemissa pohjoismaisella päästöttömän sähkön markkinoilla.

Ilmatar on perustettu vuonna 2011. Se on pelkästään tuuli- ja aurinkovoimaan keskittynyt yhtiö. Ilmattarella on kehitteillä gigawattiluokan merituuli- ja aurinkovoiman hankkeita Suomessa ja Ruotsissa.