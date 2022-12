Jäälohkare putosi hengenvaarallisesti auton katolle Helsingin keskustassa.

Helsingin Lönnrotinkadulla sunnuntaina iltapäivällä kuulunut pamaus pelästytti ohikulkijat. Ja syystäkin: he olivat olleet vakavassa vaarassa.

Marskin hotellin katolta oli juuri pudonnut jäälohkare kadun varressa olleen auton katolle. Huonommalla onnella se olisi voinut osua ohikulkijaan.

”Tuossa olisi voinut kuolla”, eräs nainen tokaisi nähtyään, mitä tapahtui.

Lohkareen putoaminen hätkäytti myös aivan vieressä seisseet lumenpudotusfirman työntekijät. He valmistelivat jalkakäytävän eristämistä lumenpudotusta varten.

Miehet kertoivat, että heidän ryhmänsä aloittaa toiselta puolelta taloa. He päättivät silti varmuuden vuoksi eristää jalkakäytävän saman tien nähtyään tilanteen.

Sään asiantuntijoiden mukaan juuri nyt onkin erittäin tärkeää muistaa putoavan lumen ja jään vaarat.

”Sään lämmetessä lumi muuttuu kosteammaksi, ja sen paino kasvaa, jolloin se lähtee herkemmin liikkeelle”, sanoo Foreacan päivystävä meteorologi Joonas Koskela.

”Se ei ole enää höttöistä pakkaslunta.”

Koskelan mukaan katonräystäillä olevat lumet ja jäät eivät ole ainoa vaara. Puita kannattaa myös katsella sillä silmällä. Koskelan mukaan oksilla oleva lumikuorma näyttää olevan jo varsin raskas.

Hän oli sunnuntaina tarkkaillut asiaa itsekin.

”Ajelin sisämaasta, ja näin, että lunta oli pudonnut puista aika paljon.”

Hän oli huomioinut myös, että monet puut olivat kaartuneet lumen painon vuoksi kulkuväylien ylle.

Päivälämpötila on jo plussan puolella, jolloin lumeen kerääntyy kosteutta ja se tiivistyy. Yölämpötila laskee vielä kahtena yönä pakkasen puolelle, jolloin kostea lumi jäätyy helposti ja muuttuu vielä vaarallisemmaksi.

Toinen lähipäivien vaara on liukkaus. Pääkaupunkiseudulla pakkasasteita on öisin keskiviikkoon asti. Kun päivisin lämpötila on nollan yläpuolella, väylät vuoroin sulavat ja jäätyvät, jolloin ne voivat olla hyvin liukkaita.

Tilanne helpottuu Etelä-Suomessa hieman loppuviikoksi, sillä keskiviikosta perjantaihin lämpötila pysynee nollan yläpuolella. Perjantaina eli jouluaatonaattona koittanee pääkallokeliksi kuvattu säätila.

Perjantaiksi ja jouluksi on luvattu pakkasta koko maahan. Tuolloin kulkuväylien pinta jäätynee taas. Koskelan mukaan perjantaina riski päätyä jouluksi sairaalaan on huomionarvoinen.

Sunnuntaina iltapäivällä sää oli vetinen ja vaarallinen Helsingissä. Tuuli oli kova, tiet liukkaita, vettä satoi ja lunta putoili kasoina katoilta. Muun muassa Mechelininkatu alkoi paikoin täyttyä vedelläkin, kertoi HS:n toimittaja Hanna Huhtamäki.

Joulu voi lämpimästä säästä huolimatta olla valkoinen, jollei viikon aikana sada vettä.

”En usko, että pari päivää kestävä parin–kolmen asteen lämpötila riittää sulattamaan näitä lumia. Ei lumi keväälläkään sula niin nopeasti.”

Sateet sen sijaan sulattavat lunta tehokkaasti. Ja niitäkin on luvassa, lumena, räntänä ja vetenä.

Lämpötilan puolesta joulupäivät ovat talvisia pääkaupukiseudullakin. Pakkasta on luvassa ainakin muutaman asteen verran, ja jos sää on selkeä, lämpötila voi laskea jopa 15 pakkasasteeseen.