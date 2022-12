Matokallion luontoalueen päälle halutaan rakentaa jäähalli Helsingin Myllypurossa.

Helsingin kaupunki kaavailee uutta jäähallia rakastetun luontoalueen, Matokallion, päälle Myllypurossa. Aikeet ovat aiheuttaneet kritiikkiä asukkaiden keskuudessa.

Hankkeella pyritään saamaan pääkaupunkiseudulle jääurheilun monitoimihalli, joka mahdollistaisi Suomessa muun muassa pikaluistelun harrastamisen sisätiloissa sekä lajin kansainväliset arvokilpailut.

16 000 neliön kokoiseen halliin suunnitellaan muun muassa myös kahta jääkiekkokaukaloa sekä noin 2 000 hengen katsomoa. Hankkeen taustalla olevan yhtiön omistavat puoliksi Luisteluliitto ja Taitoluisteluliitto.

Toteutuessaan halli lohkaisisi metsä- ja kallioalueesta suuren siivun. Sen tieltä pitäisi louhia noin 80 000 kuutiometriä kalliota.

Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsittelee tiistaisessa kokouksessaan Myllypuroon suunnitellun jääurheilukeskuksen tonttivarausta.

Lue lisää: Helsingin Myllypuroon suunnitellaan suurta jääurheilukeskusta, joka lohkaisisi suuren osan alueen asukkaille tärkeästä virkistysmetsästä

Keskuksen asemakaava on laadittiin jo vuonna 2006, mutta hanketta on vastustettu.

Vastustus koskee hallin sijaintia, ei itse hallia, ja vastustajat haluavat sille vaihtoehtoisen paikan muualta Helsingistä. Esimerkiksi vihreiden mukaan varausta ei tule jatkaa Matokalliolle.

”Kysymys on kaavasta, joka on myönnetty 15 vuotta sitten. Helsinkiläiset ovat viime aikoina heränneet arvostamaan luontoa, mitä Helsingissä on jäljellä”, sanoo kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsen Shawn Huff (vihr).

Yksi vaihtoehto olisi Huffin mukaan rakennuttaa keskus Vuosaaren liikuntapuiston alueelle kaavamuutoksella. Vihreät ehdotti asiaa jo keväällä 2021.

Lautakunnan varapuheenjohtaja Nina Suomalainen (kok) kertoo, ettei ole vielä muodostanut asiasta kantaansa. Hänen mukaansa Matokallio on hieno paikka mutta kysymys on siitä, käyttävätkö ihmiset sitä.

Kysymys on myös siitä, kuinka kestävä Myllypuron jääurheilukeskus Oy:n uusi lainahakemus on, Suomalainen sanoo.

”Tässä on monta aspektia, eikä asia ole yksinkertainen.”

Myös Helsingin keskusta vastustaa jääurheilukeskusta suunnitellulle paikalle. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varajäsen Anna Karhumaa toteaa puolueen tiedotteessa, että keskusta tulee tiistain kokouksessa esittämään, että hallihankkeelle etsitään ”pikavauhtia” uusi sijainti.

Hankkeen sijaintia vastustetaan myös adressilla, jonka on allekirjoittanut yli 2 300 ihmistä.

Lautakunnassa ehdotetaan jäähallia koskevalle tonttivaraukselle jatkoaikaa ensi vuoden loppuun, sillä keskusta puuhaava Myllypuron jääurheilukeskus Oy perui marraskuussa kaupungille viime vuonna tekemänsä lainahakemuksen.

Kaupunginhallitus myönsi Myllypuron jääurheilukeskus Oy:lle ensimmäisen, tämän vuoden loppuun asti kestävän tonttivarauksen maaliskuussa 2021.

Lue lisää: Myllypuron jääurheilukeskuksen suunnitteluvaraus hyväksyttiin: ”Tämä on kooltaan niin iso hanke, että ei sitä niin vain voi siirtää”