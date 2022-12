Poliitikot haluaisivat Vantaan Energian myyvän sähköä vantaalaisille halvemmalla kuin muille.

Sähkönmyyntiyhtiö Oomin asiakkaiden tukala tilanne aiheuttaa Vantaalla yhä kovenevia vaatimuksia kohtuuhintaisista sähkölaskuista.

Vantaan kaupunginvaltuusto kävi maanantaina tiukkaa keskustelua keinoista, joilla kaupunki voisi vaikuttaa myyntiyhtiön hinnoitteluun. Kovimman linjan mukaan Oomi pitäisi kokonaan hajottaa ja Vantaan Energian tulisi ottaa sähkönmyynti takaisin omaan toimintaansa.

Vantaan Energia siirsi sähkönmyynnin Oomiin pari vuotta sitten.

Kahdessa valtuustoaloitteessa esitetään Helsingin energiayhtiö Helenin maanantaina julkaisemaa määräaikaisen sopimuksen mallia sekä Vantaan Energian tuottaman sähkön myymistä vantaalaisille asuinkiinteistöille omakustannushintaan.

”Kun ei ole reagoitu ajoissa, niin se on nyt, että Siperia opettaa!”, kommentoi valtuutettu Vaula Norrena (vihr) valtuuston kokouksessa vihreiden energia-aloitteesta.

Vihreiden ryhmä teki viime maaliskuussa aloitteen energiansäästötoimista, joilla voitaisiin minimoida Venäjän energiatuloja. Aloitteeseen vastattiin Norrenan mukaan hitaassa yhdeksän kuukauden tahdissa ja nihkeästi vanhoilla keinoilla.

Energiansäästön sijasta valtuuston enemmistö halusi keskustella ajankohtaisesta sähkön hintakriisistä.

Vantaalla tilanne on olennaisesti toinen kuin esimerkiksi Helenin sähköverkkoyhtiön alueella Helsingissä. Helen tarjoaa nyt kaikille helsinkiläisille ja vanhoille asiakkailleen muissa kunnissa kuuden kuukauden määräaikaista sopimusta 20 sentin perushinnalla kilowattituntia kohden.

Sen sijaan Vantaan Energian käyttämä myyntiyhtiö Oomi tarjoaa uusille asiakkaille vain sähköpörssin hintoihin sidottua toistaiseksi voimassa olevaa sopimusta, johon tulee päälle 0,22 sentin marginaali kilowattitunnilta.

Sähköpörssin arvonlisäverollinen tuntihinta on pysytellyt viime päivinä 20 sentin tuntumassa, mutta vielä viime perjantaina se oli yli 43 senttiä.

Perussuomalaisten valtuutettu Tuukka Saiménin ja varavaltuutettu Pekka Virkamäen mielestä Vantaan yhtiöitten omistajaohjauksen pitäisi reagoida ripeästi.

”Vantaan konsernijaosto voi kehottaa Vantaan Energiaa myymään sähköä asuntoasiakkaille tuotantokustannushintaan. Sen voisi toteuttaa helmikuuhun mennessä”, Virkamäki laski.

Vantaan Energian hallituksessa perussuomalaisia edustava Mika Niikko ei ollut yhtä luottavainen.

”Tavoite on hyvä ja jaan sen, mutta minun tehtäväni on tuoda tähän keskusteluun realismia. Olemme sitoutuneet Oomiin, jossa on kymmenen osakasta. Tällainen muutos tarkoittaisi, että siitä sopimuksesta pitäisi päästä eroon tai neuvotella kaikkien osakkaiden kanssa muutoksesta”, Niikko huomautti.

Saimén totesi tämän kuultuaan, että Oomista pitää sitten erota.

Niikko muistutti, että energiayhtiöt ovat myyneet tuotantonsa etukäteen kuukausiksi, jopa puoleksi vuodeksi. Näitä sitoumuksia pitäisi purkaa, jos Vantaan Energian tuotanto haluttaisiin nyt ohjata Vantaan asukkaille.

Yhtiön teettämä juridinen arvio on myös selvä: Vantaan Energia ei voi myydä itsetuotettua sähköä vantaalaisille eri hinnalla kuin Oomi myy.

”Kaikkihan me haluamme lopettaa sähkönhinnalla keinottelun, mutta eipä maan hallitus ole tehnyt ratkaisuja, jotka parantaisivat tilannetta”, Niikko kritisoi.

Keskustan valtuustoaloitteessa otetaan mallia Helenistä ja patistetaan Oomia tai Vantaan Energiaa tarjoamaan kohtuuhintaista sähkötuotetta hintaan 20 senttiä kilowattitunnilta. Aloitteella oli lukuisia allekirjoittajia eri valtuustoryhmistä.

Oomin markkinointi- ja viestintäpäällikkö Minna Korhonen vastaa sähköpostitse, että Oomi hankkii kaiken asiakkaille myytävän sähkön markkinahinnoin pohjoismaisen sähköpörssin hintaan.

”Oomi kohtelee asiakkaitaan yhdenvertaisesti, ja tarjoamme mahdollisuudet samanlaisiin palveluihin ilman alueellisia rajoituksia tai etuja”, Korhonen kommentoi mahdollisuutta räätälöidä eri hintaa esimerkiksi Vantaalle.

Yhtiö seuraa maan hallituksen päätöksiä mahdollisista sähkönhinnan tukimekanismeista.

Oomin mahdollisuudet myydä sähköä tappiolla ovat rajalliset, koska myyntiyhtiöllä ei ole omaa tuotantokapasiteettia. Tappiollinen myynti voisi nielaista yhtiön omat varat niin vähiin, että osakkaiden eli viime kädessä kuntien pitäisi ryhtyä pääomittamaan Oomia.

Vantaan Energian toimitusjohtaja Jukka Toivonen on Oomin hallituksen puheenjohtaja. Hän kertoo, että määräaikaisista kiinteähintaisista sähkötuotteista on toki ollut puhetta. Hintatietoja Toivonen ei voi yksilöidä.

Hän on edelleen sitä mieltä, että erillisen sähkönmyyntiyhtiön perustaminen on ollut järkevä teko.

”Pitkän aikavälin näkymät ovat sellaiset, että Vantaan Energian rahkeet eivät olisi riittäneet kehittämään ja markkinoimaan uusia tuotteita vähittäismyyntiin. Vantaan Energia olisi markkinoilla auttamattomasti liian pieni toimija”, Toivonen sanoo.

Myyntiyhtiö Oomi on asiakasmäärältään Suomen toiseksi suurin sähkönmyyjä. Sen osakkaina ovat Oulun, Oulun seudun, Porin, Lahden ja Vantaan energiayhtiöt. Lisäksi Oulun sähkönmyynti oy:n kautta osakkaina ovat Tornion Energia, Haukiputaan sähköosuuskunta, Raahen Energia, Rantakairan Sähkö ja Tenergia.