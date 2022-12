Vihdissä kadonnut 16-vuotias on poliisin mukaan ikäistään vanhemman näköinen.

Poliisi pyytää havaintoja Vihdissä kadonneesta 16-vuotiaasta pojasta. Hänet on viimeksi nähty Vihdissä 3. joulukuuta.

Poliisi kuvaa 16-vuotiaan olevan ikäistään vanhemman näköinen. Hänellä on tummat, lyhyet hiukset, joissa on harmaata takaraivolla ja päälaella. Hän on noin 180-senttinen ja hoikka.

Kadonnut poika on todennäköisesti pukeutunut tummansiniseen softshell-takkiin ja sinisiin farkkuihin.

Poliisi pyytää havainnot ja tiedot kadonneesta sähköpostiin osoitteeseen vihjeet.lansi-uusimaa@poliisi.fi.