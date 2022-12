Tilastot näyttävät, kuinka poikkeuksellinen vuosi 2022 on ollut alaikäisten rikollisuudelle.

Alaikäisten väkivalta- ja ryöstörikollisuus nousivat tänä vuonna poikkeuksellisiksi rikosilmiöiksi, jotka näkyvät tilastopiikkeinä kaikkialla pääkaupunkiseudulla.

HS on kirjoittanut syksyn aikana aiheesta useissa artikkeleissa. Lauantaina julkaistiin laaja Kuukausiliitteen juttu, jossa kerrotaan, kuinka nettiin ilmestyi Pikku Huopalahtea pilkkaava räppibiisi, ja siitä alkoi kahden katujengin väkivaltainen kesä.

Viranomaisten mukaan tilanne vaatii panostusta ennaltaehkäisyyn samalla kun eduskunnassa on vaadittu kovempia toimia ja rangaistuksia nuorille rikoksentekijöille.

Keskustelu nuorisorikollisuuden huolestuttavasta tilanteesta alkoi nousta koronapandemian aikaan vuonna 2020, jolloin alaikäisten törkeät väkivaltarikokset lisääntyivät nopeasti. Tätä kehitystä seurasi vuonna 2021 alkanut keskustelu katujengeistä, joka jatkuu kiivaana yhä edelleen.

Tässä artikkelissa käydään läpi, mitä nuorisorikollisuudessa tapahtuu juuri nyt.

Alaikäisten ryöstöissä poikkeusvuosi

Poliisin tilastopalvelun Polstatin luvut ovat karuja. Marraskuun loppuun mennessä tilastoihin oli kirjattu Helsingin poliisissa yli 200 ryöstörikosta, joissa alaikäinen tekijä tai tekijät olivat tiedossa. Luku on suurin viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Länsi-Uudellamaalla luku pyörii sadassa ja Itä-Uudellamaalla lähempänä kahta sataa. Erot edellisvuoteen ovat suuria. Helsingissä määrä on kasvanut jopa 155 prosentilla.

Polstatin luvut ovat yksi näkökulma ilmiöön. Tilasto ei ole täydellinen, sillä jutut joissa on useampi epäilty, kirjautuvat järjestelmään useina kopioina.

Helsingin poliisin rikoskomisario Marko Forssin mukaan vuosi 2022 on ollut nuorten rikostutkinnassa poikkeuksellinen.

”Kyllä sen näkee, että aikamoinen piikki on rikoksissa tälle vuodelle.”

Helsingin poliisin rikoskomisario Marko Forss Pasilan poliisitalo 1:n edustalla 2021.

Forssin mukaan ryöstöjä tekevät nuoret voi jaotella kolmeen karrikoituun pääryhmään.

Ensimmäisessä ryhmässä ovat alle 15-vuotiaat, jotka tekevät yleensä lievempiä ryöstörikoksia ja väkivaltaa.

Toisessa ryhmässä olevat nuoret ihannoivat rikollista elämäntapaa, mutta he eivät vielä välttämättä ole vakavassa rikolliskierteessä. Näillä lapsilla ja nuorilla on isoin riski ajautua katujengeihin.

Kolmannessa ryhmässä tiivistyvät kaikki riskejä lisäävät taustavaikuttajat, kuten lastensuojelun asiakkuudet, laitoskierre, vanhempien päihde- ja mielenterveysongelmat, ja nuoren oma rikollis- ja päihdekierre. Koulunkäynti on usein takunnut jo pitkään ja poliisi on tullut tutuksi.

”Ilmiötä väheksymättä, jos pitäisi ennustaa, niin ryöstörikokset tulevat ensi vuonna laskemaan.”

Forss perustelee näkemystään ryöstörikosten määrän suurella vuosittaisella vaihtelulla.

Odotettavissa ei kuitenkaan ole, että nuorten rikollisuuden huono suunta kääntyisi parempaan. Forssin mukaan tilanteen muuttumiseksi tarvittaisiin panostuksia sosiaalitoimeen. Sinne, missä ennalta ehkäisyä tehdään.

”Jos todella halutaan ennalta ehkäistä, niin ei meidän poliisien määrää pidä lisätä, vaan muiden toimijoiden. Poliisia kuitenkin tarvitaan edelleen perälautana, koska ennalta ehkäisy ei tule toimimaan ikinä täydellisestä.”

Väkivalta kovenee

Länsi-Uudenmaan alueella alaikäisten pahoinpitelyrikoksissa on nähty tänä vuonna hurja nousu. Ja tässäkin puhutaan vain tilastoiduista eli poliisin tietoon tulleista rikoksista.

Yhteensä alaikäisten pahoinpitelyrikoksia on Länsi-Uudellamaalla tutkittu Polstatin tietojen mukaan pitkästi yli 500 kertaa. Eroa edellisvuoteen on lähes kahdellasadalla. Suurinta kasvu on ollut alle 15-vuotiaiden epäiltyjen kohdalla, jossa luku on vuodessa noussut alle 300 rikoksesta yli 400 rikokseen. 15–17-vuotiaiden epäiltyjen pahoinpitelyrikoksia on kirjattu huomattavasti vähemmän, noin 160 kappaletta.

Länsi-Uudenmaan poliisin ennalta estävän toiminnon komisario Hannu Väänänen löytää tilanteelle monta selitystä. Yksi on se, että nuoremmat kertovat kohtaamastaan väkivallasta useammin esimerkiksi koulun opettajille.

”Saamme alakouluista paljon enemmän ilmoituksia väkivallasta, kuin yläkoulun puolelta”, Väänänen kertoo.

Hän ei siis usko että väkivallan käyttö vähenee rikosvastuuikään tultaessa, vaan siitä ei uskalleta kertoa vanhemmille taikka poliisille. Nuorten pahoinpitelyt tehdään usein ryhmässä, niin että uhri on yksin tai ainakin vahvasti alakynnessä.

”Monissa jutuissa mitä minullakin on ollut tutkinnassa tekijä ja uhri tuntevat toisensa ainakin etunimeltä. Tämä voi vaikuttaa siihen ettei uskalleta kertoa eteenpäin”, Väänänen sanoo.

Ryhmässä tehtävien rikosten lisäksi Väänäsen mukaan teoissa korostuvat raaka väkivalta ja tekojen perustuminen maineen ylläpitoon.

Katujengi-ilmiö vaikuttaa taustalla

Vuonna 2021 pääkaupunkiseudun poliisilaitokset yhdessä keskusrikospoliisin kanssa pitivät näyttävän tiedotustilaisuuden seudulla toimivista katujengeistä. Useita nuoria miehiä vangittiin ja myöhemmin useita henkilöitä on tuomittu muun muassa murhan yrityksestä, ryöstöistä sekä henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen suunnitellusta.

Syksyn 2021 jälkeen tilanne rauhoittui eikä uusia vakavia rikosepäilyjä katujengeihin liittyen ole tullut pääkaupunkiseudulla ilmi. Katujengeissä vaikuttavat henkilöt ovat poliisin mukaan tyypillisesti noin 20-vuotiaita miehiä.

Helsingin rikospoliisin päällikkö, rikosylikomisario Markku Heinikarin mukaan ilmiön kokonaiskuvan kartoittaminen on poliisissa edelleen kesken. Heinikari johtaa lokakuussa perustettua katujengirikollisuuden koordinaatioryhmää.

Suuntaa-antavasti voidaan sanoa, että Helsingin poliisin tutkinnassa on tänä vuonna ollut reilu 300 rikosilmoitusta, joissa on osallisina katujengeihin liittyviä ihmisiä. Se miten kiinteästi nämä ihmiset liittyvät katujengeihin ei ole selvää.

”Mukana on monenlaisia rikoksia, kuten liikennerikoksia, huumausainerikoksia, pahoinpitelyitä, ampuma-aserikoksia ja ryöstöjä. Mukana on myös vakavampia rikosnimikkeitä, kuten tapon yrityksiä ja törkeitä ryöstöjä”, Heinikari kirjoittaa sähköpostitse.

Mainituista vakavammista rikostutkinnoista poliisi ei ole vielä kertonut lisätietoja.

Väänäsen mukaan Helsingin tilannekuvaa vastaa hänen tietojensa mukaan myös Länsi-Uudenmaan tämän hetkistä tilannetta. Saman tyylistä vakavaa väkivaltaa kuin vuonna 2021 ei ole nyt nähty, mutta ilmiö elää ja vahvistuu ”pinnan alla”. Itä-Uudenmaan poliisipäällikkö Ilkka Koskimäki korosti taannoisessa haastattelussaan, että katujengeistä puhutaan hyvin paljon sen volyymiin verrattuna.

Koskimäen mukaan poliisilaitoksen alueella asuu ainakin parikymmentä nuorta, jotka ovat kytköksissä katujengeihin. Erityisen huolestuttavaa ovat tänä vuonna olleet asetakavarikot. Koskimäen mukaan katujengeihin liittyvissä takavarikoissa on löydetty useita ampuma-aseita ja jopa konetuliaseita.