Tukholman keskustaan on avattu viime vuosina uusia kävelykatuosuuksia. Kaupunki varustaa vuosittain toistakymmentä kesäkatua ja -terassia. Tänä talvena on 13 katua ja toria nimetty talvikaduiksi, ja niille on tuotu talvivalaistusta, kestäviä kasveja ja ylimääräisiä istuimia.