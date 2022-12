Yrittäjä määrättiin myös korvaamaan öljyvahingon torjuntakuluja yli 85 000 euroa.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi torstaina autokorjaamoyrittäjälle vankeutta öljyjätteen kaatamisesta sadevesiviemäriin.

Helsingin Metsälässä sijainnut korjaamo valutti oikeuden mukaan korjaamon jäteöljyä sadevesiviemäriin yhteensä noin 1 300 litraa. Öljy valui vuonna 2016 Maunulanpuroon ja siitä Keskuspuistoon, mistä Helsingin kaupunki lopulta joutui siivoamaan sitä.

Yrittäjä kiisti käräjäoikeudessa syyllistyneensä rikokseen. Käräjäoikeus kuitenkin huomautti, että vaikka kukaan oikeudessa kuulluista todistajista ei suoraan nähnyt öljyn päästämistä viemäriin, sen alkulähde oli näytön perusteella yrittäjän pitämän korjaamon läheinen viemäri. Oikeus piti yrittäjän kertomusta tapahtumista ristiriitaisena.

Öljypäästön yhtenä pontimena oli oikeuden mukaan se, että yritykseen oli kohdistumassa ympäristötarkastus, josta yrittäjä oli tietoinen. Tämän vuoksi oikeus arvioi, että yrittäjä halusi päästä öljystä eroon.

”Kyseessä on ollut poikkeuksellisen suuri kertapäästö laajalle alueelle, mistä on seurannut mittavat torjuntatoimet, jotka ovat kestäneet viikkoja ja pitkin puroa. Torjuntapuomeja on jouduttu tarkastamaan ja vaihtamaan useita kertoja. Imuautolla on kerätty valtavia määriä öljyistä vettä”, oikeus toteaa päätöksessään.

Oikeuden mukaan öljyjätettä ei myöskään ollut autokorjaamossa asianmukaisesti käsitelty useaan vuoteen ennen onnettomuutta.

Käräjäoikeus tuomitsi Liridon Mjekun, 40, törkeästä ympäristön turmelemisesta, rekisterimerkintärikoksesta ja törkeästä kirjanpitorikoksesta kahdeksi vuodeksi ja kahdeksi kuukaudeksi vankeuteen.

Kirjanpitorikos oli seurausta siitä, että yhtiön kirjanpito oli oikeuden mukaan laiminlyöty vuosina 2015–2017.

Yrittäjä määrättiin myös liiketoimintakieltoon vuoteen 2025 asti. Hänet määrättiin myös korvaamaan Helsingin kaupungille yli 85 000 euroa öljyvahingon siivouksesta aiheutuneita kuluja.

Toinen mies sai kokonaisuudessa sakot rekisterimerkintärikoksesta. Autokorjaamo ei ole enää toiminnassa.