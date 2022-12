Taloyhtiöt torjuvat joulusaunomisen aiheuttamaa sähkönkulutuspiikkiä. Saunapäivää on aikaistettu ja toisinaan joulusauna on jopa peruttu.

Saunat lämpiävät jouluna tänäkin vuonna, vaikka sähkön hinta on korkeuksissa. Jotkin taloyhtiöt ovat kuitenkin peruneet joulusaunan.

Kovat sähkönhinnat ovat saaneet taloyhtiöt miettimään, mitä joulusaunan kanssa tehdään. Joulusaunoja on jopa peruttu, mutta laajasti taloyhtiöt kuitenkin haluavat pitää kiinni tärkeäksi koetusta perinteestä.

Usein taloyhtiöt ovat myös räätälöineet saunomisaikoja säästöjen saamiseksi, arvioi Isännöintiliiton puheenjohtaja Toivo Korhonen.

”Itse olen sitä mieltä, että joulusauna kannattaa järjestää. Onhan se monelle tärkeä perinne”, Korhonen sanoo.

Sähkön säästämispyrkimyksessä lienee usein takana paitsi rahan säästö myös yhteiskuntavastuu: halutaan säästää, jotta sähköä riittäisi ja ettei sähkön hinta nousisi liikaa. Sähkön säästö on myös ekologista.

Korhonen kertoo tietävänsä, että joissakin taloyhtiöissä joulusauna on peruttu, mutta yleisempää on se, että saunan käyttöä on räätälöity sähkön säästämiseksi.

Lue lisää: Saako sähkö­tukea myös mökin lämmitykseen? Tämä kaikki tuesta kannattaa tietää

Räätälöinti tarkoittaa esimerkiksi sitä, että joulusauna on siirretty aatosta aiemmalle päivälle viikolla, jolloin ei tule saunomisen vuoksi niin pahaa sähkönkulutuspiikkiä. Lisäksi on huolehdittu siitä, ettei saunomisvuorojen väliin jää tyhjiä vuoroja. Toisinaan perheet varaavat kaksi peräkkäistä vuoroa, mutta nyt tällaisia kahden peräkkäisen vuoron varaamisia on estetty.

Taloyhtiöiden ratkaisut ovat yksilöllisiä. Korhonen kertoo esimerkin tapauksesta, jossa taloyhtiössä oli sovittu, että se peruu saunat, jos tulee kovia pakkasia, jolloin mitä ilmeisimmin sähkön käyttö lisääntyy ja sen hinta nousee, varsinkin jos on vielä tyyntä.

Korhonen huomauttaa, että usein taloyhtiöt saavat sähköä pörssisähköön verrattuna edullisesti, koska ne ovat optimoineet ja ja suojanneet sähkönsä hankintaa viime vuosina. Yhteistyössä isännöintitoimistojen kanssa ne ovat voineet muodostaa isoja asiakaskokonaisuuksia, joilla on ollut vahvempi asema sopimuksen tekemisessä.