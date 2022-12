Espoon Finnooseen on nousemassa uusia tornitaloja

Espoon Finnoon asuinalueen laajeneminen alkanee jo ensi vuonna kun uusien tornitalojen rakentaminen alkaa.

Asuntorakennuttaja Bonava suunnittelee uuden asuinalueen rakentamista Espoon Finnoossa. Alueen asemakaava sai lainvoiman keskiviikkona.

Suunnitteilla on kaikkiaan 18 kerrostaloa, joihin tulee koti noin 1 600 asukkaalle. Tonttien yhteenlaskettu koko on 2,5 hehtaaria. Asuntorakentamisoikeutta on 78 500 kerrosneliötä.

Uusien asuntojen ennakkomarkkinointi alkaa kevään aikana. Kysynnän perusteella yhtiö tekee tarkempia päätöksiä rakentamisen aikataulusta.

Havainnekuvan perusteella Finnoon pohjoisosaan rakennettavalle asuinalueelle nousee lukuisia tornitaloja. Alue sijaitsee joulukuussa avautuneen Finnoon metroaseman läheisyydessä.

Asuntojen lisäksi alueelle tulee päiväkoti ja puistopaviljonki, jossa on liiketiloja. Toimitiloille rakentamisoikeutta on varattu 25 000 kerrosneliötä.

Pysäköinti on keskitetty pääosin asuin- ja toimitilakorttelin yhteiseen pysäköintilaitokseen.

Uuteen naapurustoon sijoittuu myös noin puolentoista hehtaarin kokoinen Matroonanpuisto, johon Espoo suunnittelee erilaisia leikki- ja liikuntatoimintoja.

Tavoitteena on, että kehittyvällä Finnoon asuinalueella olisi koti noin 17 000 asukkaalle 2030-luvulla.