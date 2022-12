Hurstin joulujuhla päästiin tänä jouluna järjestämään vuosien tauon jälkeen.

Vähävaraisten ja yksinäisten joulujuhla järjestettiin tänä jouluaattona usean taukovuoden jälkeen Helsingin Messukeskuksessa.

Koronapandemian vuoksi juhlaa vietettiin viimeksi jouluna 2019. Tapahtuman järjestää perinteisesti Veikko ja Lahja Hurstin Laupeudentyö.

Kello yhdentoista aikaan Pasilassa sijaitsevaan Messukeskukseen johtaa jo korttelin ympäri kiertävä jono kirpeässä pakkassäässä. Ovien auetessa sisällä odottaa punainen matto ja vapaaehtoisten joulutervehdykset.

Yksi punaliivisistä vapaaehtoisista on helsinkiläinen Mimmu Mannermaa. Hän on joulujuhlassa vapaaehtoisena ensimmäistä kertaa. Mukana on myös tytär, Siiri Mannermaa.

Mimmu (vas.) ja Siiri Mannermaa toimivat vapaaehtoisina Hurstin joulujuhlassa.

Mimmu Mannermaan mukaan vapaaehtoiseksi oli helppo lähteä nyt, kun lapset eivät ole enää pieniä ja jouluaattona ehtii hyvin myös muiden avuksi.

”Fiilis on todella kiva. Nyt tämä vasta konkretisoituu kun väki tulee sisään ja käy pöytiin”, Mannermaa kertoo.

Punaliivisten työtehtävinä on ollut kattaa pöytäpaikat noin parilletuhannelle hengelle. Vapaaehtoiset on jaettu liivien mukaan esimerkiksi keittiön, ruokakassien pakkaajien ja roskista huolehtivien henkilöiden välillä.

Janne Weckman ohjeistaa vapaaehtoisille lautasten koontia. Weckman on ollut vapaaehtoisena jo noin 15 vuotta.

Perinteinen jouluruoka sisältää laatikoita, rosollia, kinkkua ja kastiketta.

Ilona Vierikko, Päivi Kuitunen, Pia Nyman, Marja Katisko ja Kaisa Kuitunen pakkaavat porkkanalaatikoita ruokakasseihin.

Keittiössä on valmistettu perinteisiä jouluruokia: laatikoita, kinkkua, perunoita, rosollia ja kahvitarjoilua. Juhlassa jaetaan myös ruokakasseja, joita on ollut tekemässä runsaan 20 hengen vapaaehtoisryhmä.

Ruokakasseissa on mukana leipää, pullaa, laatikoita, suklaata, kuivattuja hedelmiä ja muun muassa kahvia. Joulujuhla on ollut koronasyistä tauolla kahden vuoden ajan, mutta ruokakasseja on näinä välivuosinakin jaettu.

Tämä vuosi ei ole ensimmäinen, jolloin Mannermaa pyrki vapaaehtoiseksi Hurstin joulujuhlaan. Aiemmilla kerroilla ennen koronapandemiaa hän ei kuitenkaan ollut mahtunut mukaan. Juhlapäivään on runsaasti halukkaita vapaaehtoisia.

”Joulu on itselle todella tärkeä juhla. Jos pystyy jollain lailla tuomaan lämpimän ja huolettoman hetken toisille, niin sen haluaa antaa. Jos joku on yksin tai ilman jouluateriaa, niin tämä on hieno tapa mahdollistaa se”, Mannermaa kertoo.

Perheen oma joulu jatkuu Messukeskuksen juhlan jälkeen kotona jouluruualla ja perheen yhteisellä lautapelihetkellä.