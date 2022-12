Tänä vuonna Kansalaistorilla järjestetään kahdet juhlat. Illan aloittaa lasten oma uudenvuodenjuhla.

Helsingin uudenvuoden juhlinta palaa Kansalaistorilla kahden poikkeusvuoden jälkeen.

Vielä viime vuonna koronarajoitukset sulkivat ravintolat aattoiltana kello 18, kaupungin ilotulitukset oli hajautettu kolmeen paikkaan ja tähtiartistit esiintyivät Hartwall-areenassa ilman yleisöä.

Tänä vuonna Kansalaistorilla on jopa kahdet kekkerit, koska kaupunki järjestää lapsille oman juhlan alkuillasta. Perheitä tanssittaa Skidit Pakkasdisko, ja juhlassa esiintyvät myös mc New Ro, dj Orkidea sekä Step Up -koulun nuoret tanssijat.

Alkuillan ohjelma päättyy ilotulitukseen kello 18.

Loppuillan juhlakonsertti alkaa Paha Vaanii -dj-duon tahdissa kello 22.30 alkaen.

Konsertin esiintyjäkavalkadin aloittavat Emma-palkittu F ja Hassan Maikal, joita seuraa pormestari Juhana Vartiaisen uuden­vuoden­tervehdys.

Harvinaisen yhteiskeikan tekevät Isac Elliot ja Cledos. Heidän jälkeen lavalle nousevat muiden muassa Behm, William ja Davi. Illan kruunaa ilotulitus.

Kaupungin yhteisen ilotulituksen jälkeen juhlat jatkuvat Kansalaistorilla Paha Vaanii -duon soittaman kotimaisen musiikin tahdittamana kello 00.30 asti.

Tapahtuma aiheuttaa poikkeusjärjestelyjä liikenteeseen Kansalaistorin läheisyydessä kello 22–02.

Mannerheimintie on suljettu Eteläisen Hesperiankadun ja Arkadiankadun välillä. Osa Mannerheimintien pysäkeistä ja Elielinaukion bussiterminaali ovat poissa käytöstä. Bussiliikenne ajetaan Kamppiin. Lisätietoa joukkoliikenteen poikkeusjärjestelyistä löytyy sivulta hsl.fi.

Uudenvuoden alkuillan ohjelma: Pakkasdisco & pienten ilotulitukset kello 17.30–18.00.

Loppuillan ohjelma kello 22.30–00.30: Paha Vaanii, F & Hassan Maikal, Pormestarin uudenvuoden­tervehdys, Isac Elliot & Cledos + Behm, William, Davi, Paha Vaanii, Helsingin ilotulitukset