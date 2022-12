Poliisin mukaan järjestyksenvalvojien epäiltyjä rikoksia yhdistää järjestyksenvalvojan toimivallan räikeä ylittäminen sekä rikoksen uhrien nöyryytys ja alistaminen.

ITÄ-UUDENMAAN poliisi etsii edelleen Avarn Security -nimisen turvallisuusalan yrityksen järjestyksenvalvojien pahoinpitelyjen uhreja.

Poliisi epäilee kuutta yrityksen työntekijää laajasta pahoinpitelyvyyhdistä. Poliisin mukaan järjestyksenvalvojat ovat kuljettaneet heidän työtehtävillään kohtaamiaan henkilöitä suojaisampaan paikkaan Helsingin seudun juna-asemien läheisyydessä. Tämän jälkeen henkilöt on pahoinpidelty ja teot on videoitu.

Poliisin mukaan epäiltyjä rikoksia yhdistää järjestyksenvalvojan toimivallan räikeä ylittäminen sekä rikoksen uhrien nöyryytys ja alistaminen. Poliisi ei ole sulkenut pois mahdollisuutta, että epäiltyjä voisi tulla vielä lisää.

Sellaisia henkilöitä, jotka ovat joutuneet tapauskuvausten kaltaisen väkivallanteon kohteeksi, pyydetään ottamaan yhteyttä poliisiin. Yhteyden voi ottaa esimerkiksi sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.ita-uusimaa@poliisi.fi

Pahoinpitelyjä on poliisin mukaan tapahtunut ainakin seuraavissa paikoissa:

7.2.2022 Malminkartanon Juna-asema, Helsinki

Asianomistaja on noin 25–35-vuotias vaaleaihoinen mies, jolla on tapahtumahetkellä musta takki, musta lippalakki väärinpäin päässä, liilakeltainen paita, harmaat verkkarit ja mustat lenkkarit. Tapahtumasta taltioidulla tallenteella näkyy, kuinka asiakasta talutetaan käsistä ja järjestyksenvalvojat puristavat miestä käsistä, solvaavat ja uhkailevat tätä. Asianomistaja tönäistään pois ja hänen käsketään jatkamaan matkaansa.

11.6.2022 Tikkurilan juna-asema, Vantaa

Asianomistaja on vaaleaihoinen mies, jonka on päällä siniset farkut ja tummansininen paita. Häntä on sumutettu OC-sumutteella ja hänelle on laitettu käsiraudat.

19.6.2022 Tikkurilan juna-asema, Vantaa

Asianomistaja on mies, jota pidetään kiinni molemmista käsistä. Hänen puhelimensa otetaan pois ja hänen jalkoja hakataan teleskooppipatukalla. Pian mies päästetään irti ja hän juoksee pois tilanteesta. Järjestyksenvalvojat heittävät hänen puhelimensa viereiseen pusikkoon.

12.9.2022 tuntematon paikka

Asianomistaja viedään pitkän puhutuksen jälkeen läheiseen metsään, jossa häntä pahoinpidellään teleskooppipatukalla lyömällä. Asianomistaja on nuori mies, noin 15–20-vuotias, silmälasipäinen ja laiha. Tallenteella hän kertoo syntyneensä Tikkurilassa. Tallenteella asianomistaja kertoo järjestyksenvalvojille etunimensä.

2.10.2022 Tikkurilan juna-asema, Vantaa

Asianomistaja on ulkomaalaistaustainen, noin 40–60-vuotias mies kuljetetaan Tikkurilan juna-asemalla hissiin, jossa hänet pahoinpidellään nyrkein lyömällä.

28.11.2022 Aviapolis, Vantaa

Kaksi asianomistajaa kaadetaan maahan ja epäillyt työntävät kädellä lunta asianomistajien kasvoihin. Samalla heitä uhkaillaan kovasanaisesti väkivallalla. Tilanteen jälkeen asianomistajat päästetään jatkamaan matkaansa. Asianomistajien tuntomerkit: kaksi noin 20–35-vuotiasta miestä. Toisella miehellä on vaalea talvitakki, tummat housut, tummat hiukset. Toisella musta talvitakki, mustat housut sekä tummat hiukset.

5.12.2022 tuntematon paikka

Asianomistaja on viety maahan, ja hän huutaa kivusta. Asianomistajaan kohdistetaan vielä toistaiseksi tuntemattomalla tavalla väkivaltaa ja hänen suunsa peitetään ilmeisesti kädellä. Järjestyksenvalvojat uhkailevat miestä samalla kun tämä huutaa tuskissaan. Asianomistajan tuntomerkit: noin 30–50-vuotias mies, vaaleat viikset ja parta, harmaa paita ja musta takki.

5.12.2022 tuntematon paikka

Järjestyksenvalvojat seuraavat poispäin kävelevää miestä, syyttävät häntä heidän aikansa tuhlaamisesta ja uhkailevat väkivallalla. Tilanteessa olevat järjestyksenvalvojat potkaisevat ja tönäisevät poispäin juoksevaa miestä. Asianomistajan tuntomerkit: mies, musta toppatakki, mustat Adidaksen verryttelyhousut, mustat kengät, harmaa paita ja vaalea olkalaukku.