Vastikkeisiin ei ole tehty yli kymmenen prosentin kertakorotuksia tiettävästi ainakaan edellisen finanssikriisin jälkeen.

Helsingin asumisoikeusyhtiö (Haso) nostaa maaliskuusta alkaen asumisoikeusasuntojensa käyttövastikkeita keskimäärin noin 10 prosentilla.

Enimmillään vastikkeet nousevat noin 15 prosentilla. Muutamassa Hason kiinteistössä vastikkeet eivät nouse lainkaan.

Haso tiedottaa vastikekorotuksista verkkosivuillaan. Yhtiön mukaan syinä korotuksille ovat lainojen korkokulujen ja energian hinnan nousu sekä yleinen hintatason muutos.

Korotusten jälkeen Hason keskimääräinen käyttövastike on 11,55 euroa neliöltä kuukaudessa. Euroissa keskimääräinen korotus on runsaan euron neliöltä kuukaudessa.

Käyttövastikkeiden lisäksi vesimaksu nousee kahdella eurolla per henkilö kuukaudessa kohteissa, joissa ei ole huoneistokohtaiseen vesimittariin perustuvaa laskutusta.

Hason mukaan se on korotuksista huolimatta Helsingin edullisin asumisoikeusasuntoja tarjoava yhteisö.

Hason vastikkeet määräytyvät omakustannusperiaatteella. Se tarkoittaa sitä, että asukkailta peritään vastikkeena ainoastaan kustannukset, joilla voidaan kattaa kiinteistöjen pääomakulut sekä ylläpidon, korjausten ja hallinnon menot.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aran ylitarkastaja Anne Salin pitää korotuksia silti huomattavina.

”Jos itse olisin asumisoikeusasukas, kyllä se melko suurelta kuulostaa”, Salin sanoo.

Aran syksyisen asuntomarkkinakatsauksen mukaan asumisoikeusasuntojen käyttövastike oli pääkaupunkiseudulla syyskuussa keskimäärin 13,1 euroa neliöltä ja se nousi keskimäärin prosentilla vuodessa.

Salinin mukaan Hason asukkailta on tullut Araan muutamia huolestuneita yhteydenottoja vastikkeiden korotuksista.

Suomen asumisoikeusyhteisöt ry:n (SAY) puheenjohtaja Jari Riskilä sanoo, että Hason korotukset ovat poikkeuksellisia ja tuntuvampia kuin muilla suurilla asumisoikeusyhtiöillä eli Asuntosäätiöllä, TA:lla ja Avain-asunnoilla.

”Näiden valtakunnallisten toimijoiden koko asuntokannassa keskimääräiset korotukset pyörivät 4,5 prosentin molemmin puolin. Helsingissä korotukset ovat hieman isompia.”

SAY on asumisoikeusasuntoja omistavien yhtiöiden yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää asumisoikeusasumista. Riskilä työskentelee Asuntosäätiön asumisoikeusyhtiön toimitusjohtajana.

Hänen mukaansa nyt nähtävät vastikkeiden korotukset ovat ennätyksellisen suuria vähintään yli kymmeneen vuoteen.

”Ei vastikkeita ole korotettu tähän tahtiin sitten ainakaan vuoden 2008 finanssikriisin. Omakustannusperiaatteella toimivat yhtiöt joutuvat nyt maksamaan kiinteistönpidon vaatimista tuotteista ja palveluista huomattavasti aiempaa enemmän.”

Hason toimitusjohtaja Juha Viljakainen perustelee yhtiöiden eroja muun muassa rahoitusrakenteella.

”Haso on kasvanut viime vuosina suhteellisen nopeasti. Rahoitusrakenne on erilainen verrattuna yhtiöön, jolla kiinteistökanta painottuu esimerkiksi 1990-luvulle ja lainapääomat ovat siten suhteellisesti pienemmät.”