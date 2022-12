HS sai haltuunsa videon, jossa pahoinpitelyvyyhden keskiössä olevan turvallisuuspalveluyrityksen järjestyksenvalvojat pitävät nuorta miestä maassa. Rikosoikeuden professorin mukaan videolla näkyy pahoinpitelyn tunnusmerkit täyttävä rikos.

Kaksi järjestyksenvalvojaa pitää nuorta miestä maassa.

Kaksi muuta Avarn Securityn työntekijää seuraa tapahtumia sivusta tallentaen niitä välillä kameralla.

Järjestyksenvalvojien käsittelyssä oleva mies huutaa kivusta.

Hän huutaa useaan otteeseen, ettei saa happea ja että hänen käsiinsä ja jalkoihinsa sattuu.

Järjestyksenvalvojien otteisiin avunpyynnöt eivät näytä vaikuttavan.

HS sai haltuunsa vuonna 2019 kuvatun videon, joka näyttää Avarn Security -nimisen suuren turvallisuuspalveluyhtiön järjestyksenvalvojien toimintaa todellisessa tilanteessa Tikkurilan juna-asemalla. Yritys vastaa Helsingin seudun asemien ja niiden ympäristöjen valvonnasta.

Poliisi kertoi tapaninpäivänä epäilevänsä kuutta yrityksen järjestyksenvalvojaa laajasta pahoinpitelyvyyhdistä.

Yrityksen toimitusjohtaja on sanonut HS:lle, että yrityksellä on väkivaltaan nollatoleranssi. HS:n torstaina julkaiseman selvityksen mukaan tämä ei näytä pitävän ainakaan täysin paikkaansa.

Nyt julkaistava video sisältää väkivaltaa, joka voi järkyttää katsojia.

Edellä kuvattujen tapahtumien lisäksi kokonaisuudessaan seitsemän minuuttia kestävällä tallenteella näkyy muun muassa se, kuinka maassa makaavan miehen jalkoja taivutetaan voimakkaasti.

Useat sivulliset kyseenalaistavat tallenteella järjestyksenvalvojien toiminnan.

Kuutta Avarn Securityn järjestyksenvalvojaa epäillään laajasta pahoinpitelyvyyhdestä.

Tässä artikkelissa julkaistaan videosta lyhennetty versio. HS näytti videon kokonaisuudessaan myös Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori Kimmo Nuotiolle.

Nuotion mukaan järjestyksenvalvojien toiminta videolla täyttää pahoinpitelyn tunnusmerkit.

”Todella kauhea”, hän sanoo ensireaktionaan.

Tapahtumien taustat tai uhrin henkilöllisyys eivät ole HS:n tai Nuotion tiedossa. Videolla uhrin ystäväksi esittäytyvä nuori mies sanoo, että heidät on poistettu junasta, vaikka molemmilla oli lippu.

Sen jälkeen hänen ystävänsä on tönäisty maahan. HS:lle ei ole ollut mahdollisuutta varmistaa kertomuksen todenperäisyyttä.

Yleisesti ottaen voidaan todeta, että järjestyksenvalvojat kokevat työssään usein myös itse uhkaa. Järjestyksenvalvojilla on myös tietyissä tilanteissa oikeus ottaa ihminen kiinni ja käyttää tilanteessa välttämättömiä voimakeinoja.

Minuuttitolkulla vääntäminen ja huudattaminen, kuten Nuotio tilannetta kuvaa, eivät kuitenkaan ole tällaisia välttämättömiä voimakeinoja.

Kyseessä on hänen mukaansa raskas ylilyönti.

Jos jotain myönteistä tilanteesta pitää sanoa, Nuotio on tyytyväinen siihen että useat sivulliset puuttuvat tilanteeseen. Juuri sivullinen henkilö on kuvannut myös videon.

”Tässä ollaan julkisella paikalla ja ihmiset tulevat sanomaan, että noin ei voida tehdä.”

Nuotion mukaan videosta herää kuitenkin kysymys, mitä tapahtuu silloin, kun paikalla ei ole katsojia.

”Videolla näyttää siltä, että tämä on järjestyksenvalvojille arkipäivää. Neljä järjestyksenvalvojaa yhden ihmisen kimpussa, välillä mennään tupakalle ja sitten jatketaan”, Nuotio sanoo.

HS näytti videon kokonaisuudessaan myös Avarn Securityn toimitusjohtaja Niclas Sacklénille.

”Järkyttävää katsottavaa. Voin pahoin tällaisesta, ei tällaista haluaisi nähdä”, Sacklén sanoo.

Ensimmäiseksi hän haluaa pahoitella. Sacklén on useita kertoja kuluneen viikon aikana puhunut yrityksen nollatoleranssista väkivaltaa kohtaan. Nyt hän myöntää, että sen noudattamisessa on epäonnistuttu.

Tapaus vaatii Sacklénin mukaan sisäisen selvityksen.

Videolla tapahtuvaa voimankäytön tarkoituksenmukaisuutta Sacklén ei omien sanojensa mukaan osaa toimitusjohtajana arvioida vaan se olisi turvallisuuspalvelujen ammattilaisten tehtävä.

Myös Sacklén muistuttaa, että katsoja ei voi tietää tarkalleen tilannetta edeltävistä tapahtumista tai uhrin toiminnasta ennen kiinniottoa.

”Siinä on voinut olla vaikka kymmenen ihmistä ennen kuin yksi on otettu kiinni, on voinut olla myös tappelu. Tästä kuvakulmasta ja näillä tiedoilla on vaikea ottaa kantaa, mitä ennen tilannetta on tapahtunut”, Sacklén toteaa.

Sacklén on pahoillaan paitsi uhrien, myös työntekijöidensä puolesta. Hän on huolissaan siitä, miten tapahtumat vaikuttavat järjestyksenvalvojien työskentelyilmapiiriin jatkossa.

Avarn Securityn pääkonttori on Vantaalla.

HS:n tietojen mukaan kukaan videolla näkyvistä henkilöistä ei ole tapaninpäivänä ilmitulleen pahoinpitelyvyyhdin yhteydessä vangittujen epäiltyjen joukossa.

Yksi videolla näkyvistä järjestyksenvalvojista on vuonna 1988 syntynyt mies, jolla on vuodelta 2021 tuomio vaarallisen esineen sekä toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen hallussapidosta. Tuomio on lainvoimainen.

Miehellä oli hallussaan nyrkkirauta sekä seitsemän, pituuksiltaan 15–25 senttistä heittoveistä sekä kaksi kääntöveistä.

Mies harjoitteli veisten heittoa maauimalassa. Teon ei katsottu vaarantavan yleistä turvallisuutta, mutta miehellä ei ollut hyväksyttävää syytä pitää esineitä hallussaan yleisellä paikalla.

HS haastatteli keskiviikkona Avarn Securityn entisiä järjestyksenvalvojia. Heidän mukaansa useilla radan varrella työskentelevillä Avarn Securityn työntekijöillä on usein tapana käyttää väkivaltaa työtehtävissään.

Poliisin mukaan tapaninpäivänä julkitulleesta pahoinpitelyvyyhdestä epäillyt järjestyksenvalvojat ovat kuljettaneet heidän työtehtävillään kohtaamiaan henkilöitä suojaisampaan paikkaan juna-asemien läheisyydessä. Tämän jälkeen henkilöt on pahoinpidelty ja teot on videoitu.

Avarn Securityn entisten työntekijöiden mukaan ilmiö on tapaninpäivänä julkitullutta kokonaisuutta huomattavasti laajempi.

Avarn Securityn toimitusjohtaja sanoi keskiviikkona HS:lle pitävänsä väitettä uskomattomana.